Es el ‘must’ de cada verano: la falda pareo de Zara que todas las famosas tienen en su armario

Es la prenda que todos queremos para la temporada estival. Hablamos del must de cada verano. Es la falda pareo de Zara que no te querrás quitar.

La tienes para ir a la playa y piscina, en una fiesta con bikini o traje de baño incluido. Seguro que la querrás para cantidad de ocasiones. En estampado hay muchas otras de Zara que no te querrás perder.

La falda pareo de Zara: el must de cada verano

En estampado, es un pareo confeccionado en hilatura de viscosa y lyocell. Presenta tiro medio con detalle de nudo en delantero y abertura en bajo. Se cierra en la espalda con cremallera oculta en costura.

Materiales y cuidados de la falda

Esta falda pareo está confeccionada con materiales de alta calidad, en 43% viscosa, 35% liocel y 22% poliamida. Siendo de Zara no es de extrañar que tenga tan diseño y que además te dure en el tiempo.

Cómo cuidarla

De igual forma, debes poner especial atención a cómo cuidas las prendas como esta falda pareo. Debes mirar bien las etiquetas y las especificaciones de Zara.

Según la marca, cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Cómo puedes combinar la falda pareo de Zara

Lápiz de ojos en color negro de precio 6,95 euros.

Sujetador bandeau con poliamida y precio 22.95 euros.

Pañuelo con lino de rayas y flecos en color rosa. Tiene un precio de 19,95 euros.

Top bikini tie dye de Zara. Tiene un precio de 19,95 euros.

Camiseta con hombreras. En la web de Zara y precio de 12,95 euros en diversas tallas.

Bolso shopper macramé de precio 29,95 euros.

Cuál es el precio de esta falda pareo de Zara

Tiene un precio de 25,95 euros y sólo queda la talla XS. Así que si quieres el resto tendrás que enviar un mail a Zara para saber si se repone o bien ir a buscar otros pareos, pues hay diversos.

Otros pareos falda de la de marca

Falda pareo estampada azul claro

Es la falda de tiro alto con delantero cruzado con nudo. Lleva bajo con abertura y forro semitransparente.

Sostenible

Se confecciona en 100% viscosa y forro en 100% poliéster. Contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen.

Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio de este pareo tan elegante es 39,95 euros y debes saber la guía de medidas que establecen en Zara.

Falda pareo estampado midi

Es midi de tiro alto con delantero cruzado y nudo en color negro y blanco. Se elabora en 100% viscosa y entre sus cuidados: lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, Lim.Seco tetracloroetileno y no usar secadora.

Su precio es de 29,95 euros en diversas tallas.

Pareo desflecado

Pareo confeccionado en hilatura de viscosa 100%. Bajo acabado desflecado combinado a tono. Cierre con lazada.

Se confecciona en 100% viscosa, en forro de 100% poliamida. Para cuidar la falda: lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Secado al aire a la sombra

Su precio es de 29,95 euros y la tienes en la web de Zara. Un estupendo pareo que atas con nudo para cantidad de ocasione.