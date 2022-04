Los mules planos de H&M para ir cómoda al trabajo

H&M tiene los mules planos más bonitos que hayas visto nunca, con ellos podrás ir cómoda al trabajo, de crucero por el Mediterráneo o a una reunión de estudios. Todo es posible con un tipo de calzado que se convertirá en el básico de esta temporada. Los mules hace años que están en el armario de las expertas en moda, son ese complemento que se convertirá en el mejor aliado de los largos paseos durante los primeros días soleados. Si estás buscando un buen zapato para esta primavera, toma nota de estos mules planos de H&M.

H&M tiene los mules planos para ir cómoda al trabajo

Esta primavera la actividad al aire libre es una realidad, recorremos la ciudad y el mundo sin casi restricciones. La normalidad es la principal carta de presentación de una temporada en la que los pies notarán esas ganas de viajar o de moverse de la oficina a una cena especial sin pensar en hacer un cambio de zapatos.

Deja los tacones a un lado, pero no renuncies a la elegancia. H&M tiene la solución a tus looks más sofisticados. Los mules son ese calzado de lo más versátil, lo puedes llevar con un traje o con un vestido romántico, el equivalente a los mocasines de la primavera nos ofrece un sinfín de posibilidades.

H&M es una de las low cost del momento. En sus diseños se ha cuidado hasta el mínimo detalle y lo ha hecho para darle a una mujer activa la mejor herramienta para no dejar de moverse. No sufriremos dolor de pies o problemas a la hora de adaptarnos a un tiempo cambiante, del sol a la lluvia hay un paso que no notaremos gracias a estos zapatos planos.

La puntera de estos mules alarga las piernas. Gracias a este diseño con punta que imitan a los clásicos salones, pero en este caso con la capacidad de poder caminar sin el tacón que acabe resultado demasiado incómodo. El efecto visual es el mismo, unas piernas infinitas, vayas con pantalones o con vestido.

La parte de atrás se adapta al pie, es una goma elástica que evitará que se clave al pie una hebilla que con el paso del tiempo o el aumento de la temperatura puede afectarte. En este caso el diseño de este mule son unas destalonadas destinadas a triunfar. H&M vende esta maravilla por mucho menos de lo que parece, solo 19,99 euros y dos colores entre los que elegir.