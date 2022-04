Los mules de Zara con los que sentirte como una princesa de un cuento de Disney

Los mules son el calzado estrella de la temporada, y Zara ha puesto a la venta unos en su nueva colección que no pueden ser más bonitos, para looks tanto de día como de noche. Aunque son unos zapatos sencillos, están llenos de detalles que los hacen muy especiales. Además, son my versátiles, de forma que se pueden llevar tanto a un evento como a una reunión de trabajo o a tomar unas copas.

Los mules son estupendos porque hacen que las piernas parezcan más largas, sobre todo si son de tacón como estos de Zara. Además, para las mujeres con tobillos anchos son una elección maravillosa porque hacen que parezcan más finos. A todo esto hay que sumar que combinan a las mil maravillas con todo, tanto pantalones como vestidos y faldas.

Ahora bien, hay dos requisitos para lucir los mules en todo su esplendor. En primer lugar, los talones deben estar bien cuidados ya que es la parte de los pies que más se ve. Conviene exfoliarlos una vez a la semana e hidratarlos a diario. Y, en segundo lugar, a la hora de llevar los mules con pantalones, éstos deben tener el largo perfecto porque si no, se meterán entre el zapato y el talón y se va pisando el bajo todo el rato.

En su nueva colección para esta temporada, Zara nos propone unos mules de tacón con detalle de tira con brillos y acabado en punta. Son de color negro, y la tira con brillos les aporta un toque muy elegante y glamuroso.

El tacón tiene 7,5 centímetros de altura y, aunque a priori te parezca mucho, no tienes de qué preocuparte porque es un calzado de lo más cómodo. La plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex está especialmente diseñada para ofrecer el máximo confort.

Si quieres ir a lo seguro y combinar los mules de Zara con estilo, puedes elegir un traje de chaqueta y pantalón y una camisa. Teniendo en cuenta que los mules son de color negro y que esta temporada se llevan los tonos vivos, puedes animarte con un traje en color amarillo o fucsia. También puedes optar por una falda midi acampanada y un top corto para ir a la oficina o salir por la noche.

Los mules de Zara están disponibles en la tienda online desde el número 35 hasta el 40 por 35,95 euros.