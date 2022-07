El mono rústico de Pull&Bear para las vacaciones más esperadas en Galicia

Los monos son una de las prendas que no faltan durante el verano porque permiten asistir a cualquier evento luciendo bien, arreglándonos en apenas un par de minutos, y con la certeza de que las altas temperaturas, tan habituales en estos tiempos, no llegarán a molestarnos durante la noche. Ya puedes tener el mono rústico de Pull&Bear.

Y hablamos de noche porque aunque evidentemente hay monos para todos los momentos del día, queríamos detenernos en esta propuesta, que es de una firma de moda que suele ofrecernos una excelente relación precio/calidad, como quedará demostrado nuevamente.

El mono rústico de Pull&Bear para las vacaciones

Recorriendo su catálogo y sus colecciones más actuales nos hemos encontrado con este bello mono largo rústico, una interesantísima opción para la transición verano/otoño, que te acompañará mientras el clima va cambiando poco a poco, pasando de ser esa alternativa nocturna que destaca, hasta convertirse en un excelente aliado para una salida diurna cuando el termómetro ceda algo, ya más hacia fin del verano.

Este mono largo viene con distintos detalles que lo diferencian de las propuestas de otras marcas, como por ejemplo esos tirantes y el escote cuadrado con bolsillos delanteros, que quedan extremadamente bien como remate, pero que también tienen un uso práctico para guardar cosas.

Los fanáticos de la diversidad, del vestirse de forma única, agradecerán además el cierre de botones en la parte superior, la lazada en la cintura para ponerlo más ajustado o dejarlo más suelto, y un comodísimo tejido de sarga, que sienta bien al tacto pero, asimismo, luce y mucho a la vista.

Fácil de combinar y a un buen precio

Disponible en tallas que van desde la XS a la XL, podrás seleccionar la que consideres adecuada para tu outfit, siempre pensando en que va con alguna prenda debajo, tal vez más fina en verano, probablemente un poco más gruesa en otoño, así que es mejor tener un buen margen al respecto.

Si de la composición se trata, éste es un producto confeccionado 100% en algodón de excelente calidad, que resistirá el uso durante muchos años, pero al que además puedes ayudar con estos cuidados básicos que el fabricante recomienda, como lavar a no más de 30° C, evitar lejía y blanqueador, etc.

Y llegamos a lo más importante: el precio del mono, una solución indispensable para ponerte encima de un básico y salir de un apuro, y que cuesta 35,99 euros, un coste adecuado por su versatilidad y ser un must de la estación entre verano y otoño.