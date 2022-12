Mery Turiel viraliza estas New Balance: pídesela a los Reyes Magos

Mery Turiel tiene las zapatillas deportivas New Balance que vas a pedirle a los Reyes Magos, un básico que no podrás dejar escapar. Estos días en los que hacemos la lista de deseos, nada mejor que hacernos con las zapatillas de las influencer. Una opción de lo más recomendable para el día a día, New Balance es la marca que nos dará más de una alegría en todos los sentidos. De Estados Unidos se ha viralizado en todo el mundo, gracias a Mery Turiel hemos descubierto estas increíbles zapatillas.

New Balance es la marca de las zapatillas favoritas de Reyes Magos

Los Reyes Magos tienen las zapatillas favoritas de Mery Turiel en la lista de deseos de miles de sus seguidoras. Son un tipo de calzado que lleva décadas estando de moda y gracias a este diseño clásico conseguiremos llevar con casi todo nuestro armario, de la mano de una compra o regalo imprescindible en estos tiempos.

Las zapatillas deportivas no son solo para hacer deporte. La idea de que nos pondremos este tipo de zapatillas solo para hacer deporte ya ha quedado totalmente desterrada del ideario popular. Necesitamos conseguir un tipo de calzado que sea especialmente cómodo para estos tiempos en los que recorrer la ciudad o disfrutar del aire libre es imprescindible.

Puedes llevar estas zapatillas con casi todo tu armario. No solo el chándal le quedará bien a estas New Balance de Mery Turiel. Hasta con el traje chaqueta que llevamos en la oficina o con un vestido largo o corto nos quedarán perfectas son una apuesta segura para conseguir un estilismo moderno y dinámico con aires retro.

Cómodas y elegantes además de versátiles están hechas de materiales de primera calidad, cuidando hasta el más mínimo detalle. Son unas buenas zapatillas que nos acompañarán en numerosas ocasiones. El blanco es un color con el que darles mucha luz a nuestros looks, el toque verde del logo es lo que acabará marcando la diferencia.

El precio de estas New Balance es lo único que nos impide que las tengamos ya en nuestro armario. Podemos pedirlas a los Reyes Magos ya que serán 105 euros los que cuestan en Asos, una de las tiendas online en las que aún quedan tallas. Desde que Mery Turiel las llevará han casi desaparecido por completo de todas las tiendas. Si aún no las tienes, pídelas y cómpralas para que estén en casa lo antes posible.