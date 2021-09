Mery Turiel ha subido esta foto con un conjunto de Intimissimi

Mery Turiel se ha convertido en todo un referente de estilo y creadora de tendencias. Con casi 890.000 seguidores en Instagram, asegura que «la moda es la expresión que la define», así que escoge muy bien sus looks, jugando con los tejidos, los colores y lo estampados según su estado de ánimo y lo inspirada que esté cuando abre el armario.

Esta semana ha compartido una fotografía en la que luce un sujetador de la nueva colección de Intimissimi que no puede quedarle mejor con el siguiente mensaje: «Los años me están haciendo un gran regalo: confianza en mí misma. Mira que si le preguntas a la Mery de 20 años pensaría lo contrario. Pero la realidad es que cada vez me importa menos la percepción que tengan los demás sobre mí. Llega un día en el que te das cuenta de que es algo que no puedes controlar. Y te dejas de preocupar. Y empiezas a volar alto ♥️ el sujetador es de la nueva colección de @intimissimiofficial y estoy enamorada».

Como no podría ser de otra manera, nosotras nos hemos puesto manos a la obra para encontrar el sujetador en la tienda online de Intimissimi, ¡y lo hemos encontrado!

Se trata del modelo «Balconette Elena», con copas con aros y relleno medio, que aporta una sujeción muy suave y un efecto natural. Está confeccionado en encaje elástico cómodo y suave, con volantes de estilo romántico y diseño geométrico.

Las copas tienen revestimiento interior de algodón para un mayor confort. Además, los sujetadores a partir de la copa de talla 95B tienen una copa interior que envuelve el pecho y un contorjo bajo el pecho de encaje para una mayor sujeción. Los tirantes son ajustables en la parte trasera, lo cual es un gran punto a favor.

Tiene un precio de 29,90 euros y está disponible desde la talla 80B hasta la 105C.