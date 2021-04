Mercadona puede presumir de estar siempre a la vanguardia en lo que a productos se refiere. Esto se acentúa especialmente cuando hablamos de Deliplus, su sección de belleza y cosmética. Cuando parece que no puede sorprender más, la marca de Juan Roig saca un nuevo artículo que revoluciona el mercado low cost. La marca valenciana ha cuidado especialmente su gama de maquillaje en los últimos meses, algo que ha quedado patente con el lanzamiento de dos nuevas líneas de makeup que se han convertido en tendencia: Oh my Look y Color care.

La última en salir a la venta ha sido Oh my Look y su acogida no puede ser mejor. Youtubers especializadas en moda y belleza ya la han probado y han quedado maravilladas. Su nombre no es una cuestión aleatoria ya que está centrada en la mirada. Mercadona busca que las mujeres luzcan un rostro impecable durante la primavera y el verano, una piel suave, así como unos párpados luminosos.

Para conseguir los objetivos anteriores se ha valido de cinco productos que se pueden adquirir por separado. En primer lugar de una máscara de pestañas, más conocido como Rímel, creada con efecto volumen, que lleva el nombre de Alas de mariposa y que se puede comprar por 3,90 euros. Destaca por tener aceite de ricino, una potente fuente de hidratación.

Lo siguiente es una crema de color, popularmente conocido como base 3 en 1, cuya misión es unificar el tono de color de nuestro rostro para que dé un aspecto uniforme. Su precio es de 5,75 euros.

También destaca esta paleta de sombras con ocho tonos ( el precio es de 6 euros) que mezcla acabados mates, satinados y perlados. Todo un hit para que brilles con luz propia durante esta primavera.

Otro producto de la línea oh my look es un lápiz de cejas denominado ‘brow trío’ que cuesta 4,50 euros . Con él obtendremos un triple resultado: perfilar, iluminar y acondicionarlas.

Y por último un micro eyeliner de color negro, con acabado mate y fórmula de larga duración. Gracias a su diseño de punta extrafino podremos otorgar personalidad y presencia a nuestra mirada. Su precio es de tan solo 3,75 euros.

‘Color care’ de Mercadona

La anterior no es la única novedad y es que, como hemos comentado al principio del artículo, Mercadona está redoblando su esfuerzo en Deliplus. Quizá estén espoleados por la tendencia de maquillarse aunque se lleve la cara tapada con la mascarilla. Hace unas semanas lanzó al mercado también otra línea de cosmética que está causando furor.

Hablamos de color care. Su rasgo identificativo es que está basada en colores rosáceos. El lote se compone de un stick labial exfoliante, bálsamo de labios efecto rubor, un iluminador facial y un colorete satinado multicolor con forma de corazón. Se trata de una edición limitada, por lo que encontrarla se antoja cada vez más difícil, pero si corres esa suerte podrás tener en casa una gama de cosmética con productos excepcionales que rara vez superan los 6 euros.