Muchos son los productos de cosmética que se pueden adquirir en Mercadona y si bien hace poco la famosa firma de supermercados fue noticia gracias a su nueva línea anti-manchas, ahora nos sorprende con «Oh My Look», una nueva línea de maquillaje para el rostro, las cejas y los ojos.

Mercadona lanza Oh My Look, nueva colección de maquillaje para rostro, cejas y ojos

Un total de cinco productos son los que por el momento conforman la nueva colección «Oh My Look» de Mercadona, cuya concepción se basa en poder conseguir un piel suave y perfecta, además de enmarcar la mirada a partir del trabajo sobre las cejas y pestañas, logrando además mayor luz a los párpados.

Conozcamos entonces uno a uno, cuáles son todos los productos que forman parte de la colección más novedosa de Mercadona para maquillarnos esta temporada.

Máscara volumen efecto Alas de Mariposa

Las máscaras de pestañas que aportan gran volumen a las pestañas son tendencia y con esta de Mercadona lograrás no solo tener unas pestañas más largas sino que conseguirás peinarlas y definirlas para un efecto panorámico, «como si de una mariposa se tratara», informa Mercadona. Una máscara de pestaña que tiene además entre sus ingredientes, el aceite de ricino y para la que se aconseja aplicar con doble pasada para potenciar más el volumen de nuestras pestañas.

Crema color perfeccionadora 3 en 1

Una crema en color «3 en 1» que se puede utilizar como primer, corrector y/o maquillaje. Su textura es la de un bálsamo que podemos aplicar fácilmente para un efecto de color ligero sobre la piel. Se recomienda aplicar con brocha o con esponja y podemos elegir entre dos colores, el beige claro y el beige medio.

Brow trío

Para las cejas, lanzan este lápiz con tres funciones: rellenar y perfilar cejas, iluminador para el arco y cepillo para poder peinarlas. Se puede comprar además en dos colores, uno claro y otro para cejas oscuras.

Micro Eyeliner

Un pequeño eyeliner negro que se aplica como si fuera un rotulador gracias a su punta tamaño mini (extrafina) de modo que vamos a poder realizar un trazo mucho más definido. El acabado del color es además mate y la fórmula es de larga duración. Para su aplicación Mercadona nos ofrece además un pequeño «truco» que consiste en realizar pequeños puntos para formar la línea que queramos dibujar y que luego solo tendremos que repasar.

Paleta de sombras

La «joya» de la corona de esta nueva colección de maquillaje de Mercadona parece ser esta paleta de sombras de ojos mate, satinadas y perladas que además gracias a su «packaging», incluye un pequeño tutorial en el que nos muestra como crear distintos «looks» para maquillar los ojos.