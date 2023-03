Los mejores regalos (y asequibles) para no fallar en el Día del Padre

Como cada año, el 19 de marzo los padres de cada casa se convierten en los grandes protagonistas, y no es para menos. En España, a lo largo de esa jornada se celebra el Día del Padre, una fecha especialmente marcada en el calendario en la que se tiene como objetivo que los progenitores lo pasen bien, ya sea haciendo planes con sus seres queridos o recibiendo regalos por parte de estos. No obstante, la búsqueda de un buen obsequio para un pilar fundamental puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza para algunos familiares del protagonista, razón por la que en LOOK hemos hecho una recopilación de las mejores ideas para que aciertes si o sí.

En primer lugar, si hay algo a lo que los padres sacarán el máximo partido es a los total looks. Estos son siempre un acierto, sobre todo a la hora de regalárselos a nuestros progenitores para que vistan de la manera más cómoda sin necesidad de pensar mucho en qué ponerse cada día. Y es que, son prendas que se pueden llevar tanto en conjunto de dos piezas como por separado, siendo perfectamente combinables con otras opciones igual de sencillas. Este es el caso de los outfit deportivos que ofrece la marca Polo Club, compuestos por sudadera con capucha y pantalón jogger por un precio total que no supera los 220 euros. Toda una joya atemporal. Sin embargo, para los más atrevidos las mejores opciones están en Charo Ruiz, las cuales pueden convertirse en la mejor alternativa para nuestros padres de cara a los próximos meses, ya que son conjuntos óptimos, cómodos y frescos para las vacaciones de verano.

Si tu progenitor adora el deporte y no puede vivir sin mover el cuerpo, también hay opciones muy buenas para él en un sinfín de firmas. Una gorra, unos auriculares inalámbricos o unas pesas para hacer ejercicio donde quiera pueden ser un acierto más que garantizado para tu padre, y además, todos ellos están disponibles en marcas como Polo Club o MOI por precios que no superan los 25 euros, demostrándose así que no hace falta que ningún bolsillo sufra las consecuencias por la llegada de fechas especiales que no tienen por qué ser algo negativo para nadie.

También cabe destacar que hay opciones variadas par los padres más presumidos. Atrás quedó el mito de que las mujeres son las únicas que ponen especial atención a su belleza, ya que cada vez son más los hombres que se interesan en usar los mejores productos para retrasar el envejecimiento de la piel y proteger la cara del sol. Así que, un regalo beauty para el día a día puede ser una alternativa muy positiva de la mano de Mádara, como por ejemplo el bautizado como Pure Power Deodorant, con 0% de aluminio que asegura frescura durante todo el día y control de olores. Por otro lado, también destacan el Grow Volume Shampoo, el Anti-Fatigue Eye Rescue Cream o Reface Sleep&Peel Overnight Serum para mantener tanto la piel como el cabello en perfectas condiciones a un precio bastante asequible.