Alumbrado lleno de color, villancicos, comidas abundantes, regalos y Mariah Carey. Son solo algunos de los ingredientes que no faltan cada Navidad. Inmersos de llenos en la época más festiva del año, hay ciertas cosas que no deben brillar por su ausencia, pero al listado que hemos enumerado le faltan los clásicos del cine propios de esta época. Hablamos cómo no de esas películas que bien merece la pena ver una y otra vez porque se han quedado para siempre en la retina de todos los públicos.

Ponerse en casa una buena película de Navidad, solo o en buena compañía, y mientras disfrutamos de una bebida caliente que nos haga entrar en calor es todo un planazo. También un guiño a la nostalgia más pura de nuestra niñez y es que no es ningún secreto que los más pequeños son los verdaderos protagonistas de estas semanas cargadas de emoción.

Cuento de Navidad

Es imposible pasar una Navidad sin ver esta película. La adaptación de Robert Chemeckis al clásico de Charles Dickens cuenta una encantadora y mágica historia de redención, protagonizada por Jim Carrey, Gary Oldman o Colin Firth. Está disponible en Disney +

Pesadilla antes de Navidad

De nuevo Chemeckis reversionando a Dickens con otro clásico propio de estas fechas. Cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, un anciano malhumorado, ruin y muy egoísta que odia la Navidad pero que cambia de opinión con la aparición de unos fantasmas muy particulares. Se puede ver en la plataforma Disney +.

Sólo en casa

Quizá uno de los títulos más consumidos durante décadas cada Navidad son las trastadas del joven Kevin McCallister. Todo vale con tal de sobrevivir y sobreponerse a la ausencia de sus padres, que se han marchado de viaje.

Eduardo Manostijeras

Otro clásico de comienzos de los 90 que no puede faltar en casa cada Navidad. Un jovencísimo Johnny Depp, una meritoria Winona Rider y mucho romanticismo dan forma a esta película que hará que te emociones más de la cuenta.

The Holiday

Cuando se junta el binomio Kate Winslet y comedia, rara vez sale cruz la moneda. Esta película trata de cómo superar un desengaño amoroso con las Navidades como antídoto. Dos mujeres, una afincada en Londres (Winslet) y otra en Los Ángeles (Cameron Diaz)- se enfrentan a decepciones románticas paralelas y eso las une para siempre. Juntas pasan aventuras inolvidables y se enamoran de chicos diferentes.

Love actually



Uno de los grandes títulos de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. Romántica y navideña a partes iguales, Love Actually mezcla una decena de historias de amor que hará que te sientas parte de ellas y que devores un bol entero de palomitas esta Navidad.

El diario de Bridget Jones

El año 2001 dejó un clásico perenne al paso del tiempo. Es cierto que no es una película con ADN navideño 100% pero por momentos se ven detalles en ella que evocan a esta bonita época del año. Papel inolvidable el que lleva a cabo Renée Zellwegger, convertida en la ficción en una periodista poco astuta a la que pocas cosas le salen bien. Y tú, ¿con qué película/s te quedas para esta Navidad?