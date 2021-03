Hacer algún tipo de actividad física saludable es bueno para el cuerpo y la mente. Se acerca la primavera, por lo que quizás te animes y pienses que ha llegado el momento de recuperar la forma y recuperar ese equilibrio perdido por todos estos meses de frío en los que casi resultaba imposible salir a correr o ir al gimnasio. Por ello equípate con la mejor ropa para hacer deporte, pero también debes elegir un buen peinado y eso es lo que nosotros queremos explicarte ahora: cuáles son los mejores peinados que puedes llevar para hacer deporte.

Los mejores peinados que puedes llevar para hacer deporte

Aunque seas más de llevar el cabello siempre suelto, a la hora de hacer deporte lo mejor es llevarlo cogido, dado que de este modo, lograrás tener el cabello en orden y no sudar demasiado; pero no pienses que solo será bueno que lleves una coleta. De hecho, existen numerosos peinados deportivos que son ideales para poder mantener siempre el cabello en su sitio y no tener mechones que vayan por delante del rostro y que a la larga pueden resultar molestos. Peinados, en los que incluso podemos dejar el cabello ligeramente suelto.

Veamos entonces cuáles son los peinados que seguro te van a funcionar mejor cuando se trata de hacer deporte.

-Cola alta. Como decimos, la coleta es un clásico y sin duda es el primer peinado que nos viene a la mente cuando se trata de salir a correr o hacer deporte. Simple de hacer, te permite mantener todo tu cabello en orden. Para un toque adicional, usa un poco de gel o tal vez una diadema deportiva y procura sobre todo que sea alta para que el peinado te aguante más tiempo.

-Moño. Para las bailarinas es imprescindible, mientras que para todas las demás es una opción ideal tener un peinado refinado y siempre ordenado. Aunque nos gusta el moño desordenado, en este caso lo mejor es hacerlo ordenado y bien apretado.

-Dos moños altos: Para los deportes más enérgicos (como hacer crossfit por ejemplo), los dos moños altos en la cabeza y rigurosamente despeinados están de moda.

-Trenza . Otro peinado que es excepcional para hacerte cuando quieras practicar cualquier deporte es una trenza tanto alta como baja. O opta por dos trenzas laterales e incluso una trenza corona o diadema, puede ser una buena opción.

-Trenzas pequeñas. Para aquellas que tienen tiempo, la cabeza llena de muchas trenzas pequeñas es también una buena opción, y además una vez las deshagas podrás tener además todo el pelo ondulado.

-Cabello suelto. Si no te gusta llevar el pelo recogido siempre puedes llevarlo suelto aunque quizás sí que lo puedas fijar un poco con una bonita banda para el cabello o unos pasadores. Simple, pero siempre efectivo.