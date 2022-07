Con el verano ya iniciado, muchas son las personas que están pensando ya en las vacaciones. Teniendo en cuenta que el coronavirus está dando sus últimos coletazos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, se abre el abanico de posibilidades ante futuros destinos a los que acudir de cara a los meses estivales. Por ello, es importante contar con una buena maleta ante futuros desplazamientos, ya sean en avión o en coche.

Sea cual sea el transporte que utilices para viajar, una maleta de cabina es un must have que no puede faltar en tu hogar. Y es que, el tamaño estándar de estas maletas hace que puedan utilizarse para transportar equipaje tanto por tierra, como por mar y por aire, sin que esto suponga problema alguno con la compañía que escojas para hacer tu escapada. Por esta razón, en este post te mostramos algunas ideas con las que podrás llevar tu ropa de la manera más cómoda y fácil durante este verano.

Mr. Wonderful

Una de las mejores opciones es la que ofrece Mr. Wonderful a través de su página web. Esta marca se ha unido con Gabol para llevar a cabo una colaboración de lo más cosmopolita para dar lugar a una maleta pequeña, ligera, rígida y perfecta para tener siempre a mano tanto en escapadas de fin de semana como a vacaciones más extensas a destinos inolvidables. Además, su diseño cuenta con una tonalidad mint que no pasa desapercibida, cuatro ruedas dobles multidireccionales y un interior amplio y totalmente forrado. Su precio es de 70,36 euros, así que corre a por ella antes de que se agote.

Michael Kors

Si lo tuyo es el lujo y la moda, esta maleta de Michael Kors te encantará. La página web ha sacado a la luz dos diseños, en fucsia y en rojo, los cuales prometen ser todo un éxito de cara a los próximos meses por un precio de 495 euros, que aunque a priori parezca un tanto elevado, puede considerarse una inversión en el futuro.

Zara

Como no podía ser de otra manera, Inditex también ha sacado a la luz su propia maleta de viaje tipo trolley en versión monocolor. Este diseño negro tiene un acabado granulado y una forma cuadrada, lo que le da un toque de originalidad con respecto a las típicas maletas. Su precio es de 79,95 euros y aún está disponible en página web y tiendas físicas.

Parfois

Esta tienda también tiene su propia maleta de cabina, la cual es de tipo trolley con un estampado cargado de colores y diversión en un fondo blanco. Al ser de nylon, es mucho más manejable que una rígida, arzón por la que se puede adaptar a la ropa y complementos que lleves dentro. Su precio es de tan solo 59,99 euros.

Guess

Si el color marrón es tu favorito, Guess te trae la que se convertirá en tu mejor opción para los próximos meses. La maleta trolley hemingway de la firma cuenta con un diseño de lo más sofisticado e ideal para combinar con cualquiera de tus outfits por un precio de 160 euros, estando disponible en página web.