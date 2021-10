Los mejores looks del primer 12 de octubre postpandemia

La celebración de la Fiesta Nacional este 12 de octubre ha recuperado cierta normalidad este año. Frente a la parada militar que se realizó el pasado año en la Plaza de la Armería del Palacio Real, esta vez se ha retomado el desfile por las calles de la capital, así como la recepción posterior. Ambos actos han estado marcados por algunas restricciones y se han reducido sus dimensiones.

En el caso de la recepción en el Palacio Real, frente a los más de 1000 invitados que solían asistir antes de la pandemia, en esta ocasión han acudido aproximadamente 150. Un reducido grupo de personas que, además, ha saludado a los Reyes de una manera muy rápida, en apenas 10 minutos. De la misma manera, tampoco se ha ofrecido cóctel en la recepción, aunque los asistentes sí que han tenido la oportunidad de conversar con Sus Majestades durante algunos minutos.

A pesar de que la asistencia ha sido más reducida que en anteriores ediciones y no se han permitido acompañantes, no ha faltado el despliegue de estilo. La Reina Letizia, que el pasado año recicló un look en rojo de Felipe Varela, esta vez se ha decantado por un diseño en azul cielo de la firma María Barragán. Es la primera vez que la esposa de Felipe VI luce un diseño que no es de quién, hasta ahora, había sido su modista de cabecera, lo que ha supuesto toda una sorpresa.

Pero doña Letizia no ha sido la única que ha derrochado elegancia en esta jornada tan especial. Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las asistentes más elegantes, con una combinación de vestido y chaqueta en color rojo, color insignia de la Comunidad de Madrid, pero además también de España. Lo ha combinado con complementos en negro y ha recogido su cabello en un moño bajo de estilo messy, con algunos mechones sueltos.

Yolanda Díaz ha apostado en este 12 de octubre por un favorecedor vestido camisero de largo midi en estampado de lunares. Irene Montero ha sorprendido con un traje sastre en color morado de Massimo Dutti, mientras que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, ha sido una de las que más miradas ha acaparado gracias a su estilismo compuesto por una falda midi en color rojo y tejido ligeramente semitransparente y blusa con detalles de plumas en los puños, una de las tendencias de la temporada.

María Teresa Fernández de la Vega no ha querido faltar a la cita y se ha decantado por un look de pantalón y cuerpo en tejido brocado, mientras que Inés Arrimadas, embarazada de su segundo hijo, ha lucido un vestido abrigo en tonos claros. No te pierdas en nuestra galería los mejores looks de este Día de la Hispanidad atípico pero cargado de estilo.