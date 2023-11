El mejor complemento de Mango Outlet es su cinturón fajín de piel ideal para cualquier vestido

Hay veces que un buen accesorio triunfa más que la prenda que llevamos. Es el mejor complemento de Mango Outlet: cinturón de fajín.

Y éste llama realmente la atención por su diseño, tamaño y buenos materiales. ¡Y lo tienes ahora a mitad de precio!

Cinturón fajín de piel: el mejor complemento de Mango Outlet

Destaca por su material exclusivo, realizado en 100% piel bovino. Es de estilo fajín y lleva una hebilla ajustable. Se cierra cómodamente mediante la hebilla cuadrada. Con la perforación para ajuste de talla gratuito en tiendas Mango, siendo de 8 cm de ancho.

Diseñado en Barcelona, los materiales del que está realizado este cinturón son 100% piel bovino, la hebilla de 50% zinc y 50% piel bovino.

Cómo cuidar de esta pieza

Mira bien la etiqueta para conservar este complemento. Debemos no lavarlo, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y tener presente que no se puede usar secadora.

Con qué nos ponemos este complemento

Hay cantidad de prendas y lo mejor es que las tienes todas en Mango Outlet. Este cinturón va bien con pantalones y faldas, y hasta con vestidos. Tenemos la falda de lápiz y punto que también está de oferta y ahora la compras por 17,99 euros, el top crop de textura que sólo vale 4,99 euros, la camisa popelín en color blanco con precio 55,99 euros, o el short vaquero en diversos colores como el blanco y que puedes ahora comprar por 5,99 euros porque también está en oferta.

En oferta: lo compras a mitad de precio

El cinturón tipo fajín costaba 25,99 €, luego se bajó a 17,99 euros y finalmente lo podemos comprar por 12,99 euros, gracias al 50% de descuento. Es decir, está a mitad de precio. Así lo puedes tener por menor precio. Tienes dos tallas a elegir la S y la M, y siempre puedes preguntar en la tienda cómo hacerlo más pequeño si lo necesitas.

Más cinturones de este tipo

En Mango Outlet hay muchos otros accesorios y cinturones bien similares al protagonista. Es el caso del cinturón con hebilla en color beige, que tiene un precio de 9.99 euros con descuento, el de efecto de piel en beige y precio de 5,99 euros, el de hebilla cuadrada con precio de 5,99 euros, el de hebilla redonda dorada a un precio de 11,99 euros también en oferta.

Para tener más información sobre los envíos y devoluciones, puedes mirar la web. Y debes saber que aunque haya muchas ofertas online, también hay tienda física.