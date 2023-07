Meghan Markle: la ‘reencarnación’ de Lady Di en tres claves de estilo

Meghan Markle se ha convertido, por excelencia, en uno de los rostros más destacados de la Familia Real británica. Dada su actitud distendida a la hora de mantenerse en un segundo plano en lo que a la Corona se refiere, la esposa del príncipe Harry ha conseguido colarse en los corazones de una gran parte de la población. De hecho, tanto por su estilo como por su personalidad, son muchas las personas que consideran que la duquesa de Sussex es el vivo reflejo de la princesa Diana, la madre de su marido.

Meghan Markle y el príncipe Harry en los ‘Invictus Games’ / Gtres

Estas creencias no son suposiciones. Cada vez que Meghan lleva a cabo una aparición pública, con su estilismo deja entrever que Lady Di es toda una fuente de inspiración para ella, llegando incluso a recrear algunos de los looks más icónicos de la que fuera esposa del príncipe Carlos. El primero de ellos muy atrevido, en el cual mezcla dos tonalidades complementarias en el círculo cromático. Estas no son otras que la morada y la roja, dando lugar a un outfit basado en un vestido midi con abrigo a juego que mucho recordaba al atuendo de Catherine Walker escogido por Diana de Gales años antes.

Meghan Markle en Sídney / Gtres

Pero esta no ha sido la única coincidencia entre ellas. Si algo ha hecho que brillen sobre el resto es su sofisticación, llevada a cabo a partir de una exquisita sencillez que no pasa desapercibida en ningún rincón del planeta. Es por ello que ambas, a partir de looks de lo más sencillos, consiguen brillar. Eso es lo que ocurría cuando Diana de Gales se enfundaba en un vestido blanco que encandiló a Meghan, que en 2018 escogía un diseño similar de Karen Gee, el cual combinaba con unos stilettos nude para dar todo el protagonismo a la pieza principal.

Diana de Gales en la fiesta de Vanity Fair / Gtres

Por otro lado, si hay un vestido que marcó un antes y un después en la vida de la princesa Diana, es sin duda el ya conocido como “vestido de la venganza”. Este es nada más y nada menos que el que la progenitora del príncipe Guillermo lució en la fiesta que Vanity Fair dio en 1994 en la Serpentine Gallery de Londres. Una jornada de lo más especial, sobre todo porque ese mismo día se emitió un programa en el que el heredero al trono inglés admitía haber sido desleal a su esposa con Camilla Parker, razón por la que a Lady Di no le quedó más remedio que armarse de valor y acudir a la cita con un vestido negro de Christina Stambolian que ya forma parte de la historia del país. Una pieza muy similar a la que lució Meghan Markle en 2018 de la mano de Givenchy, cuando asistió a los Fashion Awards con un vestido asimétrico en color negro que perfectamente podría ser una declaración de intenciones en toda regla hacia su familia política, que no habría visto con muy buenos ojos esta “huida” por parte de la exactriz y su marido de todos los quehaceres relacionados con el clan Windsor.