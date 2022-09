Máxima y Letizia, las royals más ‘atrevidas’: Los looks que lo demuestran

El estilo de las diferentes royals de Europa -pero también del mundo entero- suele ser una de las cosas que más se analiza en los medios. Al igual que ocurre con las celebrities, lo que se ponen reinas y princesas suele estar en el foco de atención y no es extraño que lleguen a marcar tendencia y a generar una absoluta revolución en términos de compras. De esta manera, cuando figuras como la Reina Letizia, Kate Middleton, Máxima de Holanda o también sus hijas, se ponen un look nuevo, la euforia por vestir como ellas suele propagarse por todas partes, de manera que no es extraño que se agoten prendas. Esto supone además, un importante apoyo para las marcas, sobre todo, en el caso de doña Letizia ya que últimamente se decanta de manera continua por firmas más pequeñas, con una filosofía sostenible y con un relevante papel de las mujeres.

Si bien hay royals como Kate Middleton o Mary de Dinamarca que, en términos de estilo, son bastante más discretas, el caso de Máxima de Holanda es el más llamativo. La Reina de Holanda no tiene reparos en apostar por looks que no están al alcance de todas las personas, pero que ella defiende de manera magistral gracias a su arrolladora personalidad.

La esposa del Rey Guillermo tan pronto se pone un vestido de cuero, un look cut out o sorprende con complementos -especialmente sombreros y joyas- que probablemente nadie más se atrevería a llevar. Es el caso de los broches con forma de insecto o tocados exagerados, que es capaz de lucir con maestría gracias a su sonrisa. Al igual que el caso de Máxima de Holanda, también doña Letizia sorprende en ocasiones con algunos looks que la ponen en el punto de mira y generan diversidad de comentarios y opiniones. Por ejemplo, el vestido fucsia de la firma Cayro Woman que llevó en un acto oficial en Valencia y que dejaba a la vista sus tonificados abdominales. En esta misma línea el modelo estampado de Mango que lució en una cena en Mallorca o el minivestido de Zara con el que sorprendió en una salida con sus hijas y la Reina doña Sofía, y que fue muy comentado por el largo de la falda. Una prenda que la Reina doña Letizia defendió a la perfección, gracias a su cuidada musculatura.

Además de estos recientes estilismos, la Reina también ha llamado la atención en los últimos años por looks como el vestido flapper de Teresa Helbig que llevó en una entrega de premios en Madrid en noviembre de 2017, o el modelo de Nina Ricci con pailletes que acaparó todas las miradas por su look galáctico. No te pierdas algunos de los looks solo aptos para royals como doña Letizia o Máxima de Holanda, dos reinas con un punto en común que va más allá de la moda.