Las más elegantes llevan estos 6 colores de uñas en invierno: elevan tus looks
Toma nota de los colores de uñas que triunfarán esta temporada
Elevarán tus looks los colores de uñas más elegantes que se llevan en este invierno en el que todo puede ser posible. Nos hemos acostumbrados a una serie de cambios que aparecen con las nuevas estaciones, en breve iniciaremos un invierno que nos invita a modificar nuestro color de uñas de una manera que quizás nos acabará sorprendiendo. Las uñas o las manos son una excelente carta de presentación que debemos tener en consideración. A la hora de cuidarnos, nada mejor que empezar por esta parte destacada y visible.
En esta época del año, debemos darle un aire un tanto festivo, quizás pensando en las cenas de empresa y en estos días en los que necesitamos obtener un poco de alegría. Esas fiestas que están a la vuelta de la esquina nos invitan a cambiar un poco de registro. Los tonos de uñas que podemos crear en casa son algo que quizás nos acabarán sorprendiendo y dando más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de tener en nuestro poder unas uñas de invierno con las tendencias de este año que serán capaces de elevar nuestros looks.
Elevan tus looks este invierno
Los pequeños detalles acabarán siendo los que les darán a nuestros looks un acabado de 10, en especial en estos días en los que necesitamos lucirnos y mostrar nuestra mejor cara. Es hora de apostar por este invierno en el que las manos cobran protagonismo.
La manicura en casa es una forma de ahorrar y de conseguir que nuestras manos se muestren como una buena carta de presentación. En un apretón de manos antes de una reunión, en esa fiesta en la que no dejamos de bailar y de abrazar a todo el mundo. O Simplemente caminando por la calle, son una parte muy visible de nuestros looks.
Para elevar cualquier look, nada mejor que hacerlo con los colores de uñas de este invierno. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo la antesala de algo más, de un giro radical en la forma de vestirnos que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que corren.
Vamos a conseguir un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que nos esperan y nos darán esa manicura ideal que necesitamos.
Estos son los 6 colores de uñas que llevan las más elegantes
Las más elegantes van a lucir unos colores de uñas que son tendencia este invierno. Unos tonos que no debemos dejar escapar y que seguro que nos van a dar más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Esta temporada no dudes en hacer caso de los profesionales de la belleza y moda, puedes arriesgarte con unos tonos que son un poco diferentes.
Los expertos de Druni nos dan una serie de consejos para darles a nuestras manos unas uñas de invierno en toda regla:
- Uñas de invierno café con leche. Tanto si eres un fanático del espresso, la avellana o el café con leche, elegir entre más de cincuenta tonos de marrón será tu nuevo pasatiempo. Aplica un color café sólido o juega con tonos de claro a oscuro en cada uña: probar esta tendencia en casa es tan genial como ver a un especialista hacerlo.
- Uñas de inviernos verdes. A todos nos gustan los colores del otoño, pero ¿por qué no añadir un toque de verde musgo a las uñas de invierno esta temporada? Un extra de brillo para un acabado brillante y pulido es todavía mejor. Aplica un tono verde hoja en casa por toda la uña. Si quieres un toque distinto, puedes añadir estampados geométricos para conseguir un aspecto fresco y creativo.
- Uñas de invierno botánicas. Alegra tus días más fríos con flores delicadamente dibujadas con un pincel. Deja volar tu imaginación. Sobre una uña beige, champage, rosada e, incluso, roja, puedes decorar tus uñas de invierno como si de un jardín botánico se tratase. Además, es tendencia.
- Todo al brillo. ¡La magia del invierno en tus uñas! Espolvorea purpurina (con moderación) y estrellas brillantes sobre tus uñas para que el espíritu del invierno se adueñe de ti. No existe una manicura más glamorosa que esta.
- Uñas de invierno con relieve y contraste. Para crear una uña tridimensional que de la sensación de relieve y contraste, puedes jugar con los acabados mate y brillante. Los acabados contrastados pueden crear una dimesión supertexturizada en tus uñas muy fácil de conseguir. Esta tendencia funciona bien en una manicura francesa clásica. Elige tu tono favorito como base mate y un tono brillante más oscuro para la punta, o viceversa.
- Manicura de invierno de caramelo. Si eres una entusiasta del nail art, prueba el efecto «remolino de caramelo» en tus uñas. Combina colores pastel o elige tonos que bailen armoniosamente unos junto a otros. Crea ilusiones divertidas, aunque no sean perfectas. Son ideales para alegrar los días más invernales.