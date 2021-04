Tu rostro puede sufrir por el maquillaje, pero ¿Cuáles son los efectos secundarios por la aplicación de maquillaje a diario? Veamos a continuación, cuál es la razón por la que debes dejar que tu piel respire tanto como sea posible.

Maquillaje diario ¿Cuáles pueden ser sus efectos secundarios?

El maquillaje te ayuda a lucir más bella (o más bello), pero puede que no sea tan saludable como crees, especialmente cuando se abusa de él o de hecho, cuando no te lo quitas completamente antes de acostarte. ¿Sabes cuáles podrían ser los efectos secundarios de un maquillaje aplicado a diario ?

-Pueden aparecer erupciones ; a veces, los cosméticos son la causa de las espinillas, especialmente si eres susceptible al acné y no sueles tratar la piel antes y después del maquillaje. Es importante en este sentido que te «protejas» con una buena crema hidratante previa a la base de maquillaje (que será mejor si es hipoalergénica) y que además, te desmaquilles bien antes de acostarte.

-Cuidado con el daño solar. Proteger tu piel es una de las cosas más importantes que debes hacer. Usar algún tipo de protector solar con regularidad es una excelente manera de prevenirlo, pero incluso si tu maquillaje dice que tiene SPF, eso no significa que te vaya a proteger. El maquillaje no proporciona suficiente cobertura. Sin embargo, si no tienes cuidado, estarás expuesto a los efectos secundarios dañinos del sol.

-Aumento de arrugas. Nadie quiere arrugas, pero son inevitables. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir la aparición prematura. De hecho, el mencionado protector solar te va a servir para poder evitar esas primera arrugas. Pero además, cuando te maquillas todos los días, también puedes correr un mayor riesgo de ver arrugas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el maquillaje y los contaminantes ambientales que acumulas durante el día penetran en los poros, descomponiendo el colágeno y la elastina. Esto puede acelerar el proceso de envejecimiento y dejarte líneas finas y arrugas.

-Reacciones alérgicas. El uso de marcas diferentes a menudo aumenta las alergias porque es posible que ni siquiera sepas que eres alérgico a ciertos ingredientes del maquillaje hasta que te los pones en la piel. La buena noticia es que la mayoría de las personas pueden maquillarse sin problemas. Sin embargo, para algunas personas, el maquillaje puede ser irritante, especialmente alrededor de los ojos y los labios.

-Condiciones como la psoriasis y el eccema pueden empeorar. Descansar del maquillaje puede ayudar a que tu piel se repare. Esto es especialmente cierto si tienes una afección en la que se rompe la barrera cutánea, como sequedad severa o eccema.