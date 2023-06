Mango te trae el vestido campestre minimal blanco del verano: está arrasando y es ideal para ir a la piscina

Holgado, cómodo y de color blanco. son algunas de las características del vestido campestre minimal blanco del verano.

Mango te trae uno de los vestidos que más verás durante la temporada estival y además es top. Lo querrás es el momento que lo veas.

Así es el vestido campestre minimal blanco

Es suelto y destaca por su cinturón. Una prenda que se elabora en tejido 100% algodón para ir más fresquita en estos meses del año, además de estar fabricado en bambula.

Lleva un diseño recto, midi, de cuello redondo, y manga larga abotonada. Se cierra en botones en la parte delantera. Llevando un lazo ajustable en la cintura y abertura en la parte delantera, y además por si fuera poco presenta detalles bordados.

Diseñado en Barcelona, ofrece cantidad de detalles que lo convierten en una prenda única.

Cómo podemos lavar esta prenda

Para que el vestido nos dure más en el tiempo , debes hacer caso de las especificaciones de la etiqueta. En la web de la firma explican que debe lavarse a máquina max 30°c, con centrifugado corto, es mejor no usar lejía, debes plancharlo a máximo 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Con estos consejos este vestido resistirá al paso del tiempo y quedará igual de blanco y reluciente.

Combinaciones posibles

El color blanco queda perfecto con todo aquello que te quieras poner. Para esta temporada verás que tienes desde sandalias, a colgantes, pendientes o bien bolsos.

Por ejemplo, están los pendientes de concha de 12,99 euros, también la sandalia plana efecto coco de precio 29,99 euros, está el saco de fibra natural de 35,99 euros, los pendientes largos de 12.99 euros o las gafas de sol de 17.99 euros.

Cuál es el precio del vestido

Ya puedes tener esta prenda en la web de Mango que siempre ofrece cantidad de prendas y accesorios para cada temporada. todos de actualidad y especiales para llevar en cantidad de ocasiones.

En este caso, el vestido blanco y uno de los más deseados de la red tiene un precio de 49,99 euros, y las tallas que quedan por el momento son M y L. si quieres la más pequeña, tendrás que buscarlo en la tienda física o bien enviar un mail a la firma para que reserven este vestido cuando ya esté disponible. Así ellos te avisan en cuanto lo repongan.

Tienes la información respecto a envíos, devoluciones y otros en la web donde es muy fácil comprar.