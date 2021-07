Si sois aficionadas a seguir las cuentas en redes sociales de Tamara Falcó, seguro que ya sabréis que la «it girl» por excelencia ya ha mostrado este verano algunos de los mejores «outfits» y en el caso de que no sea así no os preocupéis, porque aquí estamos nosotros decididos a que podáis tener el vestido más de moda de la temporada. Un vestido que Tamara Falcó ha viralizado y que perteneciente a la firma Mango está ahora rebajado por lo que es mejor que no lo dejéis escapar.

Mango rebaja el vestido tendencia de Tamara Falcó y se convierte en el más vendido

El verano es la mejor época para llevar vestidos que sean frescos, de colores llamativos y estampados que marquen tendencia como el floral y eso lo que tiene precisamente uno de los vestidos de las rebajas de verano de Mango que se ha convertido en uno de los más vendidos (sino el que más) de este mes de julio.

El motivo no es otro que el hecho de haber visto como Tamara Falcó lo llevaba en una de sus publicaciones recientes en Instagram. Fue ver el vídeo que publicó hace apenas cuatro días y comprobar como la cuenta de la joven se llenaba de comentarios felicitándola por lo bien que le queda, pero además ha provocado el que sean muchas las mujeres que hayan ido directas a comprarlo a Mango llevándose la mejor de sus sorpresas porque encima el vestido está rebajado.

Así es el «maxi» vestido de Mango que no podéis dejar escapar en estas rebajas

Como podéis ver en las imágenes del vídeo de Tamara Falcó, se trata de un vestido de diseño «maxi» y acampanado que se presenta en un bonito color rosa. Un modelo perteneciente a la colección CHUFY x MANGO que destaca por ser de un tejido fluido (y sostenible) con tirantes de lazos en los hombros y cuello redondo.

Un vestido que según explica la propia Mango fue creado por Sofia Sanchez de Betak (alias Chufy) para una colección de lo más recomendable si te gustan los vestidos de estilo «boho». Un modelo que como el resto de vestidos de la colección se inspira en Mallorca y que gracias al «efecto Falcó» es el más vendido de estas rebajas.

El vestido se puede comprar en tres tallas: S, M y L (aunque al ser bastante largo Mango aconseja cogerlo de una talla menos a la que solemos llevar) y lo mejor de precio es su precio ya que nada más ser lanzado costaba 99,99 € pero ahora en rebajas tiene un descuento del 50% por lo que solo nos va a costar 49, 99 €.