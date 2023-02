Transparente, con cristales, enigmático. Hay muchas formas de definir esta prenda. Y es que Mango rebaja el vestido estrella para las fiestas y tú debes tenerlo.

Sienta perfectamente porque marca figura y es una de aquellas prendas que te ofrecen personalidad y con la que no vas a pasar desapercibida.

Tendencia: Mango rebaja el vestido estrella para las fiestas

Con cristales decorativos, se presenta con tejido fluido, semitransparente en un diseño entallado, largo y de cuello alto. Tiene el cierre de la cremallera invisible en la parte posterior y es para la colección fiesta y ceremonia.

En este caso es para Camille x Mango, una colección diseñada por la influencer anglo-francesa Camille Charrière. Por este tal vestido es único y una pieza que traspasará tiempo por sus señas y diseño creado una colección exclusiva de prendas y accesorios, donde predominan las prendas satinadas con brillos y transparencias ideales para esas noches especiales.

Los materiales que se han usado para realizar este vestido es de composición: 95% poliéster, 5% elastano y adorno en 100% cristal.

Para cuidar mejor esta prenda y que te dure en el tiempo, debes tener en cuenta determinadas especificaciones como lavarse a mano a máximo 30 ºc, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, y no se puede usar secadora. Haz caso de las etiquetas, y si no lo tienes claro cuando debas lavarlo, entonces consulta a Mango.

Completa tu look

Este vestido de fiesta, perfecto para un evento transgresor o bien si vas a una boda, va perfecto con el sujetador de detalle strass a un precio de 15,99 euros con rebajas, la braguita brillante de 12,99 euros en oferta, la sandalia de vinilo transparente de 59,99 euros, el abrigo de lana en blanco de 159,99 euros, o el bolso de espejo super original y de precio 19,99 euros en este momento al estar de rebajas.

Cuánto cuesta el vestido top para ir de fiesta

Está de rebajas, pues si antes costaba 199,99 euros, ahora lo compras por 139,99 euros al estar a un 30% de descuento. Una oportunidad que no puedes dejar pasar por alto para tener prendas a un precio siempre más bajo. Las tallas son S, M y L, escoge la tuya y haz tus sueños realidad siendo la más mágica de todas las fiestas a las que asistas. Si lo compras online, lo tienes en casa antes de lo que creas. O bien si pasas por una tienda Mango, entonces lo compras antes de que se acaben las rebajas.