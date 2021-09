La jornada de apertura del Festival nos ha ofrecido imágenes para el recuerdo que están dando la vuelta al mundo. Y especialmente destacan los de las estrellas españolas. Mira bien cuáles son los looks de alto impacto del festival de Venecia que sorprenden. ¡Anota y cópialos!

De Georgina Rodríguez al recogido de Penélope Cruz, se lleva lo atrevido y discreto a la vez.

El nuevo bob de Georgina Rodríguez

La influencer se ha dejado ver por el Festival de Venencia con nuevo look. Hablamos del bob, ese corte que no se va y que siempre es tendencia y, en este caso, es algo más largo.

M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria) comenta, recogido por Cabello Experience, “que el bob con la raya en medio y puntas hacia adentro, en mi opinión, es una peluca”.

Sin embargo, eso no le resta importancia, es el corte del momento. “Con él consigue una imagen elegante y actual, a la vez que encaja perfectamente con su look de traje de chaqueta, pero también con cualquier vestido, ya que el cabello no supera los hombros”.

Penélope Cruz y su moño bajo

Para esta ocasión, la actriz se presentó para el estreno de su última película con un moño bajo con gran volumen, peinado con la raya hacia un lado y con un poco de altura en la parte superior y la coronilla.

Según la experta, se trata de una imagen clásica, pero con matices sofisticados que acompañaba a la perfección el deslumbrante vestido de Chanel negro con volantes en los tirantes y aperturas en la falda que dejaba a la vista una falda de tul blanca.

Además se analiza el maquillaje de Penélope Cruz, porque llevaba un perfilado intenso de los ojos y el marrón chocolate de los labios. Y eso le daba más intensidad a su figura.

Milena Smit no pasa desapercibida

La profesional analiza también el look de Milena Smit, algo complicado de explicar, pero que no ha pasado desapercibido. Así, y según M.ª José Llata, la actriz ha escogido un atrevido y espectacular vestido largo blanco y negro que combinaba también transparencias, aberturas y pailettes, de la firma Balmain.

Por lo que está entre los looks de alto impacto del festival de Venecia. Para su cabello, llevaba un moño tirante con efecto húmedo (que también es tendencia en este momento), pero con unos caracolillos o baby hairs sobre las sienes. En cuento al maquillaje, se ha decantado por un eyeliner grueso y un labial terroso.