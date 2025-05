El look vaquero de Bershka por menos de 30 euros que las seguidoras de ‘Yellowstone’ comprarán

Taylor Sheridan, el guionista y director que se ha convertido en una especie de genio contemporáneo, no solo se dedica a crear historias de impacto, sino que parece tener un don para transformar cualquier cosa que toque en un fenómeno cultural. Desde que le dio vida a Yellowstone, un western moderno que hace que los caballos, las botas de cowboy y los paisajes impresionantes sean algo más que clichés, el tipo no ha dejado de expandir su imperio narrativo. Ha creado todo un universo de ficción, el famoso Sheridanverse, que no para de crecer y de sorprendernos. Ya tenemos 1883, 1923, y lo que está por venir: 6666, 1944 y The Madison, entre otras.

Pero aquí no acaba la cosa. Lo más impresionante es cómo el éxito de la trama ha trascendido las pantallas y ha hecho saltar las fronteras del entretenimiento para meterse en el mundo de la moda. Las prendas que los personajes lucen en la serie, como esas chaquetas de mezclilla desgastadas, vestidos vaqueros que parecen salidas de un catálogo de tendencias rústicas, o las camisas de cuadros que podrían haber sido diseñadas por un vaquero con mucho estilo, han comenzado a dominar los escaparates de tiendas como Bershka, la marca de Inditex.

El vestido vaquero de Bershka

Este look de vestido denim mini con cremallera y botines cowboy bordados es puro Yellowstone en versión chic y moderna. Imagina a Beth Dutton, la reina del estilo rudo, pero sofisticado, luciendo este conjunto mientras se enfrenta a uno de esos intensos momentos de drama familiar que tanto nos gustan. El diseño, ajustado y con un toque de rebeldía, es perfecto para la hija mayor de los Dutton, que siempre sabe cómo equilibrar la elegancia con un toque de sensualidad. Y los botines, con su tacón de 8 cm y su altura de caña de 24 cm, no únicamente son ideales para caminar con fuerza por los paisajes de Montana, sino que le dan ese aire de vaquera feroz que todos sabemos que Beth dominaría sin esfuerzo. Definitivamente, un estilo que grita «soy poderosa, vengo de una familia complicada, y aun así, me veo increíble».

Vestido denim mini cremallera de Bershka.

El precio del vestido mini con cremallera es de 25,99 euros, y el precio de los botines tacón cowboy bordados es de 59,99.

Otro modelo fluido corto con volantes

Pero espera, que aquí no acaba la cosa. En la misma tienda, recién llegado, tenemos el vestido fluido corto con volantes y manga larga que no puede faltar en tu armario si eres fan de la serie del oeste. Este atuendo es perfecto para esas salidas más relajadas, pero con un toque que encajaría de lujo en el estilo boho de Monica Dutton. El modelo, con su silueta fluida y los suaves volantes, emana esa sensación de libertad que tanto necesita para desconectar de las tensiones familiares. Y para completar el look, unos botines con flecos que le dan ese aire vaquero chic, sin perder un ápice de estilo.

Vestido manga larga mini boho de Bershka.

Lo mejor de todo: este vestido está disponible por 29,99 euros y, además, puedes encontrarlo en dos colores que son el sueño de cualquier amante de la moda: el clásico ‘crudo’, perfecto para un look fresco y natural, y el cálido ‘whisky’, que aporta ese toque de sofisticación que nunca pasa de moda.