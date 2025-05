Cuando la moda no da la talla: los looks más decepcionantes de la MET Gala 2025

La MET Gala 2025, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, no solo destacó por los deslumbrantes atuendos que reflejaron el tema Superfine: Tailoring Black Style, sino también por algunos looks que rápidamente fueron considerados desaciertos. Esta edición de la gala rindió homenaje al dandismo negro, una corriente cultural que ha sido clave en la historia de la moda, simbolizando la resistencia, la identidad y la expresión individual. Sin embargo, no todos los asistentes lograron interpretar la esencia de la exposición.

La alfombra roja se vio marcada por algunas elecciones de estilo que parecían desvincularse completamente del tema, con atuendos que no solo resultaron confusos, sino que también se sintieron desentonados con la sofisticación que caracteriza al evento. Desde propuestas que abusaron de la extravagancia hasta otras que simplemente no encajaron, varios looks se destacaron por sus fallos en ejecución y concepto. En este repaso, exploramos los peores looks de la noche, aquellos que no lograron impresionar ni por su originalidad ni por su respeto al espíritu de este evento.

Teyana Taylor

Teyana Taylor fue de las primeras en llegar a la Met Gala 2025, enfundada en un zoot suit que no solo elevó el dramatismo de la alfombra roja, sino que también dio de qué hablar por su audaz pero desacertado guiño a un disfraz de pirata. La cantante compartió labores de anfitriona en la transmisión del evento junto a Ego Nwodim y La La Anthony.

Teyana Taylor en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Emma Chamberlain

La creadora de contenido ya desfiló por la alfombra roja de la Met Gala 2025 apostando por un vestido que reinterpretaba el traje sastre con raya diplomática. Aunque la intención era fusionar sensualidad y poder, la ejecución resultó algo forzada: el corte y los detalles no terminaron de equilibrar la sobriedad del sastre clásico con el tono provocador del diseño, confeccionado por Courrèges. Emma combinó el estilismo con accesorios vintage y zapatos de Stuart Weitzman.

Emma Chamberlain en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Jill Kargman

La elección de Jill Kargman para la MET Gala 2025 también ha generado una gran cantidad de comentarios negativos. La actriz y escritora optó por un vestido negro con lunares blancos que, lejos de destacar por su originalidad, recordó a los atuendos que podrían lucir madre e hija de la familia Addams. Aunque la pieza buscaba un toque de sofisticación, el conjunto no terminó por favorecerla, ya que su silueta y el diseño del vestido no lograron resaltar sus mejores atributos. Este atuendo, que se percibió como más infantil que elegante, dejó a muchos cuestionando su elección para un evento tan prestigioso.

Jill Kargman en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Bad Bunny

Bad Bunny llegó a la alfombra roja de la Met Gala 2025 con un estilismo que, si bien intentó ser una declaración de originalidad, no terminó de convencer. Aunque su presencia en estos eventos suele interpretarse como una apuesta por la creatividad latinoamericana, en esta ocasión su elección resultó más discreta que impactante. El traje sastre en color café de Prada, combinado con unos botines blancos, pretendía rendir homenaje a la temática de la noche, pero la combinación no logró destacarse entre las propuestas más arriesgadas o memorables. Lejos de ofrecer una «lección de estilo», el look de Bad Bunny pasó más desapercibido que en ediciones anteriores, dejando la sensación de una propuesta correcta pero sin el brillo o la audacia que muchos esperaban de él.

Bad Bunny en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Ruth E. Carter

Igualmente controvertido fue el look de Ruth E. Carter, a pesar de su evidente elegancia. La famosa diseñadora de vestuario optó por una falda de tubo negra con una abertura en el lateral, combinada con una camisa blanca básica que presentaba un lazo en la parte superior y una americana plateada. Para completar su conjunto, eligió unos salones rojos de terciopelo, que, aunque llamativos, no lograron equilibrar el conjunto. Si bien cada pieza por separado parecía sofisticada, el conjunto en su totalidad no terminó por estar a la altura de la ocasión.

Ruth E. Carter en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Helen Lasichanh

La esposa de Pharrell Williams intentó llamar la atención con un look de Louis Vuitton que, lejos de sorprender por su sofisticación, fue una exageración de moda mal ejecutada. El conjunto, compuesto por un body de cuero y una chaqueta a juego, resultó demasiado cargado, mientras que las medias con el monograma de la firma desentonaban en lugar de añadir un toque de distinción. Los tacones de estilo mocasín y el bolso de tejido peluche, que en teoría podría ser un detalle único, terminaron por añadir un aire desproporcionado.

Helen Lasichanh en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg intentó marcar la diferencia con un estilismo que, en lugar de destacar, resultó ser una elección bastante cuestionable. Con un conjunto en blanco y negro de inspiración sartorial firmado por Thom Browne, la actriz quiso capturar el espíritu dandi de la gala, pero el resultado fue más forzado que sofisticado.

Whoopi Goldberg en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

El abrigo texturizado y el sombrero de copa con velo no hicieron más que recargar un look que ya de por sí era innecesariamente complicado, restando elegancia.