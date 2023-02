El look blanco de Tamara Falcó que todas queremos a un precio low cost en Zara

La marquesa siempre nos sorprende por sus diversos outfits bien elegantes. Si hasta para el día a día la ves bien vestida. Nos gusta el look blanco de Tamara Falcó que luce en El Hormiguero y que está a un precio low cost.

Es de Zara y allí tienes tanto la blazer como el pantalón a juego. Un traje chaqueta total que podrás ponerte en muchas ocasiones y siempre a buen precio.

Copia el look blanco de Tamara Falcó gracias a Zara

En la parte de arriba y para combinar con cantidad de pantalones de colores, vaqueros y faldas, tienes la blazer en blanco, que ahora está de rebajas. Así que corre porque quedan pocas unidades. Es una blazer abierta de cuello solapa y manga larga acabada en vuelta. Lleva bolsillos delanteros de solapa.

En su confección, a destacar que está realizada en 100% viscosa. Mientras que según Zara para cuidar las chaquetas, sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En este caso, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchado al máximo 110ºC , y no usar secadora.

Si costaba 49,95 euros, luego a un precio de 25,99 euros, y en este momento la compras por sólo 19,99 euros, gracias al descuento del 59%. Las tallas disponibles son la XS, S, M y L, si bien quedan pocas unidades por lo que es el momento de comparla.

Mientras que los pantalones de tiro alto van perfectos a combinar con la blazer y también con una camisa o top del mismo color.

Entre sus características nombrar que es un pantalón de tiro alto con detalle de costuras marcadas en delantero y espalda. lleva bolsillos delanteros de vivo y el cierre es frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico.

Sus materiales son 74% poliéster, 19% viscosa y 7% elastano, así son de alta calidad y también destacar que te lo pones con cantidad de prendas, al ser blanco y quedar bien con todos los colores posibles.

Atenta porque este pantalón también está de rebajas. Si antes costaba 25,95 euros, se bajó a 17,99 euros y ahora lo compras por 9,99 euros, con el descuento aplicable de 61%. Está en diversas tallas, pero quedan bien pocas, así que a por él antes de que se agote porque a este precio es bastante complicado encontrar tales prendas.