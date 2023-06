Lo vas a querer: Irene Urdangarin arrasa con el total look de Zara perfecto para verano

El pasado viernes 16 de junio Irene Urdangarin se graduó en Ginebra, y para la ocasión eligió un conjunto de dos piezas de la nueva colección de Zara que se ha convertido en tendencia. La sobrina de Felipe VI se decantó por un estilismo de aire bohemio muy veraniego compuesta por una camisa de corte murciélago y una falda larga con cintura ajustada. En ambas prendas destaca el bordado con detalles marinos.

Irene Urdangarin complementó el look con muchísimo acierto con unas sandalias doradas, también del buque insignia de Inditex. Y, para darle el broche final al estilismo, un bolso marrón acolchado con correa de cadena de Chanel. El resultado no pudo gustarnos más: un look fresco y juvenil pero sin perder ni un ápice de elegancia.

El conjunto de Zara de Irene Urdangarin

Desde que la hija de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón lució el conjunto en su graduación, ambas piezas se han convertido en todo un éxito de ventas, hasta el punto de que están a punto de agotarse en la tienda online.

La parte superior es una blusa confeccionada en algodón con escote de pico y manga larga. Con detalle de bordados combinados a contraste y cierre frontal con botones, es una prenda súper favorecedora y que encaja con mujeres de todas las edades y estilos. Vale 29,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

La parte inferior es una falda larga de tiro medio confeccionada en algodón. Con cintura elástica tipo nido de abeja ajustable con cordones, tiene detalle de bordados combinados a contraste. Una falda maravillosa para los meses de verano, que puedes combinar con la camisa juego y unas sandalias planas o de plataforma. Tiene un precio de 49,95 euros y está a la venta desde la talla XS hasta la XL.

Para una ocasión especial, inspirándote en el total look de Zara de Irene Urdangarin puedes elegir unas sandalias doradas. Los tonos metalizados son una de las tendencias más virales de la temporada, así que son un acierto seguro para un evento tanto de día como de noche.

Para una ocasión más informal, unas sandalias negras siempre son un acierto seguro. Esta temporada se llevan muchísimo las sandalias con diseño de tiras anudadas al tobillo. También puedes jugar con los colores del bordado y elegir unas sandalias naranjas o azules.

Las expertas en moda adoran los conjuntos de dos piezas como este porque ofrecen una gran versatilidad, ya que ambas piezas se pueden combinar tanto juntas como separado.