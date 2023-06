Con escote y botones: así es la camisa más elegante de Zara que pega con todos tus looks

De vez en cuando queremos ir más holgadas y con esta moda oversize siempre cómodas. Por esto os damos a conocer la camisa más elegante de Zara que va bien con todo.

Está en diversos colores para elegir bien el que debes tener en cada salida.

Así es la camisa más elegante de Zara

Es la camisa fluida y satinada bien elegante. Lleva cuello solapa con escote pico y manga larga, y su cierre es de forma frontal con botones.

En exterior, está confeccionada en 100% poliéster, y para sus cuidados, debes hacer caso a las especificaciones de cada etiqueta donde pone bien de qué forma lo debes lavar para que te dure más y no se estropee antes.

Según Zara, para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Esta camisa debe lavarse a máquina max. 30ºC a centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, debe plancharse máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora. Debes tener en cuenta que es una prenda delicada y por esto hay que mirar mejor las etiquetas.

En variedad de colores

Esta blusa puede adquirirse en variedad de colores. por un lado, tenemos el cava, uno de lo más elegantes y que siempre puedes llevar con traje chaqueta. En color azul es bien brillante y aseguramos que no pasarás desapercibida.

En verde claro te lo pones en variedad de ocasiones y en especial puedes ir tanto en vaqueros como con falda debajo. Es también elegante para poder ir así a tus fiestas.

Mientras que el verde fuerte es total tendencia. Lo tendrás para variedad de ocasiones. es total y lo sabes y lo puedes elegir ya.

Dónde se compra esta blusa

Está en la web de zara y su precio es realmente asequible. Su precio es de 19,95 euros y las tallas van de la XS a la XXL. Así tienes donde elegir, porque podrás elegir el color, la talla y también darle clic para tener tu blusa en unas horas en casa.

Y siempre puedes ir a la tienda física de la marca siempre que tengas una cerca de casa o si prevés que pasarás por allí bien cerca en nada. Tienes esta camiseta para muchas ocasiones especiales. No te la pierdas puede ser tuya en nada para muchas veces.