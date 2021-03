Lo que Meghan Markle no dijo, este es el significado de su collar de aguamarina

La duquesa de Sussex ha hablado, Meghan Markle ha cuidado su puesta en escena hasta el más mínimo de detalla. Su collar de aguamarina escondía un mensaje oculto. La espera entrevista con Oprah se ha emitido contra viento y marea, en ella hemos podido ver a una pareja más unida que nunca. Han preparado durante meses esta entrevista en la que se ha hablado mucho, pero detrás de las palabras hay algunos símbolos. Megan llevaba un collar de Pipa Small con tres colgantes de aguamarina, no lo eligió al hacer, este es su significado.

El significado del collar de aguamarina de Meghan Markle

Meghan Markle llevaba en la entrevista a Oprah un collar con tres colgantes de aguamarina obra de Pipa Small. La pieza de alta joyería cuesta 1.600 euros, pero más allá del precio o del diseño está el significado de esta piedra. Si somos amantes de lo oculto o buscamos piedras que nos ayuden en momentos complicados, el poder de los cristales es mucho más grande de lo que parece.

Son muchas las famosas que optan por llevar este tipo de elementos naturales, pequeños talismanes que podemos comprar por menos de estos 1.600 euros. La aguamarina es una piedra con un precio de unos 30 o 40 euros montada sobre un collar o un colgante como el de Meghan de plata. Si quieres conocer su significado, toma nota de las propiedades esotéricas que tiene, la duquesa de Sussex escogió la mejor piedra para un momento crucial de su vida.

La aguamarina calma la mente y reduce el estrés. Este tipo de cuarzo es perfecto para una reunión o momentos de mucho trabajo. Llevarla en forma de joyas, en el bolsillo o dejarla sobre la mesa de la oficina puede cambiar por completo la energía que nos rodea.

Es una piedra que se utiliza para meditar. Tiene grandes propiedades que protegen el aura y alinear los chacras. Tal como lo llevaba Meghan es la forma de utilizarlo es capaz de limpiar el chacra de la garganta. Los miedos desaparecen con aguamarina cerca, en la entrevista se transmitió toda la paz que reinaba en ese momento.

Esta piedra es capaz de invocar la tolerancia, una cualidad que Meghan Markle no pudo ver en su familia política. El color de la piel de sus hijos fue un motivo de tensión en un mundo donde solo debería importar el amor y no todo lo exterior. Entre Meghan y Henry existe un amor enorme. La duquesa no solo se protegió a ella misma sino también a los suyos, con 3 colgantes que simbolizan a su familia.