Domingo 7 de marzo de 2021. El día que la cuenta atrás llega a su fin. Meghan Markle y el príncipe Harry comparecen en la CBS, en una entrevista con Oprah Winfrey grabada hace algunos días. No será una charla más. La expectación en Reino Unido es absoluta a la espera de conocer las palabras de los duques de Sussex. Se espera que ambos aborden asuntos tan delicados como su polémica salida de la Familia Real Británica o las acusaciones de algunos extrabajadores que denunciaron haber sufrido bullying por parte de Meghan Markle. Todo ello con el duque de Edimburgo ingresado en el hospital desde hace semanas y operado del corazón hace tres días.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/zJZ6IyRZJw

— CBS (@CBS) March 3, 2021