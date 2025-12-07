Me lo compré por probar pero este perfume de Mercadona es un sueño: todo el mundo me pregunta cuál es

La tendencia de los mini perfumes florales y frutales ha crecido enormemente, especialmente entre quienes buscan fragancias prácticas, económicas y fáciles de llevar en el bolso. Estos formatos permiten disfrutar de aromas intensos y bien construidos sin necesidad de invertir grandes cantidades, convirtiéndose en una opción ideal para el día a día. Es el caso de este perfume de Mercadona: el Mini eau de parfum mujer Flor de Mayo Bloom, una fragancia que seduce por su frescura, dulzura y comodidad a un precio realmente accesible.

Por tan solo 3,30 euros, el Mini eau de parfum mujer Flor de Mayo Bloom destaca como una opción económica pero sorprendentemente completa. Mercadona, comprometido con ofrecer productos asequibles a sus clientes, ha logrado que fragancias como esta se conviertan en favoritas gracias a su equilibrio entre calidad, aroma y practicidad. El resultado es una propuesta atractiva que combina buen precio, diseño funcional y una esencia femenina ideal para cualquier ocasión.

Así es el perfume de Mercadona

Flor de Mayo y su compromiso con los productos accesibles

Flor de Mayo es una marca española conocida por ofrecer perfumes, cosmética y productos de cuidado personal con una excelente relación calidad-precio. Desde hace años se ha ganado un lugar en el mercado por crear fragancias modernas, juveniles y muy agradables que compiten con perfumes más costosos sin sacrificar calidad.

Sus colecciones suelen incluir aromas florales, dulces, frescos y amaderados, lo que permite que cada persona encuentre una opción que se adapte a su estilo. El diseño de sus productos también es un punto a favor: frascos coloridos, prácticos y fáciles de transportar que se han vuelto muy populares, especialmente entre quienes buscan perfumes para usar diariamente sin gastar demasiado.

Las características del perfume de Mercadona: Mini eau de parfum mujer Flor de Mayo Bloom

Esta frasco pertenece a la familia oriental vainilla, conocida por fragancias cálidas, dulces y envolventes. La influencer y especialista en cosmética, belleza y skincare, Mónica Alpa, asegura que «su nota oriental vainilla es dulce y fresca, perfecta para el día». Se define como un perfume femenino, gourmand y frutal, ideal para quienes buscan un aroma dulce, fresco y duradero.

Sus notas olfativas son:

Bloom – Femenina, gourmand y frutal

Una explosión dulce y fresca que te acompaña todo el día.

Salida: gourdmand frutal almizclada

Bergamota

Pimienta rosa

Pera

Canela

Estas notas iniciales aportan frescura, chispa y un toque dulce muy agradable.

Corazón: floral y solar

Acorde solar

Jazmín

Flor de naranjo

Ciruela

Aquí se desarrolla la parte más femenina y luminosa del perfume, con un bouquet floral muy equilibrado.

Fondo: cálido y envolvente

Vainilla

Haba tonka

Polvo de pachulí

El final es dulce, cálido y ligeramente especiado, lo que aporta profundidad y sensualidad.

Alternativas disponibles

Además de Bloom, la línea de mini eau de parfum también ofrece la versión PESA, una fragancia recomendada por Flor de Mayo, «más amaderada, fresca y elegante, ideal para quienes prefieren aromas sobrios y naturales».

Salida: fresca y vibrante

Pomelo

Notas ozónicas

Ciruela

Aporta un inicio fresco, limpio y energético.

Corazón: cálido y luminoso

Cedro

Miel

Jazmín

Una mezcla cálida que combina dulzura con profundidad aromática.

Fondo: profundo y terroso

Musgo

Pachulí

Vetiver

Ideal para quienes buscan fragancias con carácter, sofisticadas y duraderas.

Consejos para conservar el perfume de Mercadona en buen estado

Para prolongar la vida útil y la intensidad del Mini eau de parfum Flor de Mayo Bloom, es necesario seguir estos consejos:

Mantenerlo alejado de la luz solar. La luz directa deteriora los aromas y altera las notas.

Guardarlo en un lugar fresco. Las temperaturas altas aceleran la oxidación del perfume.

Evitar lugares con mucha humedad. El baño no es el mejor sitio, pues la humedad puede afectar la fragancia.

Mantener siempre el frasco bien cerrado. Así evitarás que se evapore o que el aire dañe la composición.

No agitar el perfume. Agitarlo puede modificar su estructura aromática.

Transportarlo en posición vertical. Especialmente importante en formatos mini para evitar fugas y deterioro de la válvula.

Mercadona y su estrategia de ofrecer calidad a precios bajos

Mercadona se ha convertido en uno de los supermercados más valorados cuando se trata de productos de perfumería y cosmética asequibles. Muchas de sus fragancias, propias o de marcas colaboradoras como Flor de Mayo, se han convertido en auténticos éxitos de ventas por su buen aroma, bajo precios y durabilidad sorprendente para su precio.

El Mini eau de parfum Bloom es un ejemplo perfecto: por solo 3,30 euros, los clientes obtienen un perfume femenino, actual y con una estructura aromática muy cuidada. Esta estrategia ha permitido que Mercadona mantenga su reputación de ofrecer productos económicos sin renunciar a la calidad.