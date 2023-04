Lili Magriñan atrae todas las miradas con este vestido de Name The Brand

Lili Magriñan ha disfrutado de unos días de descanso en Aín, uno de los pueblos más bonitos de Castellón, y desde allí ha compartido con sus seguidores una fotografía en Instagram que no ha tardado en hacerse viral. En ella luce un vestido de la nueva colección de Name The Brand para esta primavera confeccionado en crepe amarillo. La influencer lo ha combinado con mucho acierto con unas alpargatas con cuña y el resultado no puede ser más espectacular.

El look más TOP de Lili Mangriñan

Un vestido maravilloso para los meses de primavera y verano, que, combinándolo con diferentes complementos, ofrece multitud de opciones para lucirlo con estilo. Confeccionado en 100% poliéster y con cuello redondo, tiene vario detalles que hacen de él la prenda más especial que puedes tener en tu fondo de armario: la abertura de escote delantero, el cut-out en la cintura y los volantes.

Si esta temporada tienes una celebración especial, como un bautizo o una boda, puedes combinarlo con unas sandalias de tacón con plataforma y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo en color violeta. El amarillo y el violeta forman un tándem espectacular, que aporta mucho y glamour a cualquier look.

El amarillo es un color con mucha fuerza, razón por la cual existe la creencia de que es difícil de combinar. Sin embargo, prestando atención a unos trucos básicos de estilo, puedes crear looks increíbles. El blanco es un gran aliado para neutralizar la fuerza del amarillo. Al igual que ocurre con el blanco, el negro también es perfecto para dar ese toque de elegancia y sobriedad al amarillo.

Los tonos tierra son análogos a los amarillos en el circulo cromático, así que con unas sandalias en color beige el nuevo vestido de Name The Brand combina a las mil maravillas, tal y como demuestra Lili Mangriñan. Si te apetece lucir un look con pequeños contrastes, también puedes animarte con el color verde, tanto en el calzado como en el bolso.

Por lo tanto, es una prenda en la que realmente merece la pena invertir esta temporada. Un vestido súper favorecedor para mujeres de toda las tallas y muy elegante y sofisticado para cualquier ocasión. Está disponible en la tienda online de Name The Brand por 169 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la L. El plazo de envío es de entre tres y ocho días laborables.