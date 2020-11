Semana complicada para la Casa de S.M. el Rey. El pasado lunes fuentes institucionales confirmaban que el rey Felipe iba a ponerse en cuarentena después de haber mantenido un contacto el domingo con una persona que había dado positivo en covid. Aunque no se ha confirmado de manera oficial de quién se trata, son varios los medios que apuntan a que podría ser Álvaro Fuster, íntimo amigo del monarca, quien había resultado contagiado. Desde el momento en el que se confirmó la noticia, el Rey canceló todos sus actos previstos, pero no así la Reina, ya que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las primeras veinticuatro horas de un contacto de riesgo no permiten la transmisión del virus. Motivo por el cual, tanto las hijas de don Felipe y doña Letizia como la propia Reina no han tenido que modificar su rutina.

En esta línea, la esposa de Felipe VI ha viajado hoy a Sevilla para asistir a la inauguración de una cumbre mundial sobre el turismo. Un acto de especial relevancia que iba a ser presidido por el Rey y que, en estos momentos críticos para el sector resulta esencial cualquier apoyo. A pesar de que en un principio se planteó que no acudiera doña Letizia, finalmente sí se ha trasladado a la capital andaluza, no como sustituta del monarca, sino como representante de la Institución.

Y es que no es habitual que doña Letizia presida este tipo de actos y cuando acude lo hace acompañando al Rey. En el caso de la Reina, su agenda está más centrada en temas relacionados con la cultura, las causas sociales o la cooperación. La cita hoy es especialmente relevante, ya que se trata de una cumbre con una vocación similar a la que tenía el Mobile World Congress de Barcelona en el ámbito tecnológico, aunque en este caso, en el marco de la industria del turismo, uno de los sectores más damnificados por la crisis del coronavirus.

En torno a las 11:45 de la mañana, la Reina llegaba al recinto FIBES de la ciudad. Doña Letizia, aunque se ha mantenido en la misma línea de los últimos meses, sin estrenar vestuario, ha apostado por un favorecedor vestido estampado en blanco y negro con guiño a la capital. Se trata de un diseño de la firma sevillana Cherubina, por la que apostó por primera vez hace dos años en el Día de las Fuerzas Armadas. La Reina ha recuperado el modelo que estrenó el día que a don Felipe se le estregó la Orden de la Jarretera en Windsor, un vestido de largo midi, falda recta, mangas abullonadas con copa farol, puños abotonados, confeccionado en tejido de twill y cuello perkins rematado en la zona de la izquierda por unos pequeños botones. Se trata del modelo Didi cuyo precio entonces se acercaba a los 300 euros. Lo ha combinado con unos altísimos zapatos de salón de Manolo Blahnik , bolso estilo bandolera de Furla en color blanco y abrigo negro colocado sobre los hombros a modo de capa. En cuanto al look beauty, la Reina ha recurrido a una cómoda coleta, uno de sus peinados fetiche los últimos tiempos.

La última vez que doña Letizia viajó a Sevilla fue durante la gira veraniega de los Reyes por las distintas comunidades para conocer la situación posterior al coronavirus. En aquella ocasión, don Felipe y doña Letizia visitaron algunas de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, pero su visita no estuvo exenta de polémica, ya que estrenaron el Mercedes blindado de medio millón de euros.

A pesar de que la Reina ha asistido hoy a Sevilla, no está previsto que asuma ninguna de las competencias que correspondan al jefe del Estado. En este caso, eran ambos los que iban a acudir al acto, pero dada la circunstancia, el monarca ha tenido que anular su presencia.

Don Felipe permanecerá los próximos diez días en cuarentena y seguirá las recomendaciones de las autoridades sanitarias que implican, entre otras cosas, la realización de un test PCR cuyo resultado se espera se haga público los próximos días.