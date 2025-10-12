Letizia, protagonista secundaria en el Día de la Hispanidad: sus 5 mejores ‘looks’

Después de cinco años marcados por las ausencias forzosas, la Familia Real vuelve a participar al completo en una de las citas más especiales de su agenda. Este año tanto los Reyes como la princesa Leonor como la infanta Sofía van a estar en el desfile militar por el Día de la Hispanidad, así como en la tradicional recepción en el Palacio Real. Va a ser, din duda, una ocasión especial para verlos a todos juntos en este compromiso, al que en los últimos años se han tenido que ausentar Leonor o Sofía por sus estudios fuera de España.

En estos momentos la princesa está centrada en su formación en el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia) y la cercanía de la universidad de Sofía le permite viajar con celeridad a España en caso necesario. Por eso y porque el acto es un domingo, la infanta tampoco faltará al Día de la Hispanidad. Ella ha sido la gran ausente los dos últimos años y este 2025 debuta en la recepción posterior. Cumplió la mayoría de edad la pasada primavera.

Serán las hijas de los Reyes las que acaparen la atención porque hace ya tiempo que no las vemos juntas -Sofía no pudo estar en el viaje en el que Leonor estrenó su título de princesa de Viana-, pero también doña Letizia acaparará parte de las miradas. Su evolución de estilo siempre ha sido una de las cuestiones que más se ha comentado en esta jornada. Este año no será una excepción. Leonor irá de uniforme y los únicos estilismos que podrán comentarse serán los de doña Letizia y el de la infanta Sofía.

La Reina Letizia en el Día de la Hispanidad de 2024. (Foto: Gtres)

Aprovechando este esperado reencuentro vamos a repasar algunos de los mejores modelos que la Reina Letizia ha llevado en esta cita, en concreto, cinco de los más destacados.

Rojo, su color fetiche

El pasado año, segundo año que la infanta Sofía no estuvo presente, la Reina Letizia apostó por un favorecedor y vaporoso vestido de color rojo de la firma Poète con falda evasé y lazada en la zona del cuello.

La Reina Letizia con un modelo de flores. (Foto: Gtres)

En tweed y con flores

En 2016, doña Letizia estrenó un vestido abrigo de tweed de corte midi bordado a mano con detalles florales. Un diseño de Felipe Varela que combinó con zapatos de tacón de color nude y una cartera a juego. Ha sido uno de sus estilismos más alabados.

La Reina Letizia con un vestido de estilo bailarina. (Foto: Gtres)

De bailarina

El de 2018 ha sido uno de sus mejores estilismos en esta cita. Doña Letizia apostó por un vestido midi de encaje con falda plisada de estilo bailarina en tono rosa. Lo combinó con una americana a tono para los actos en el exterior, pero ya dentro del Palacio Real prescindió de ella y dejó a la vista el modelo completo.

La Reina Letizia con un vestido de María Barragán. (Foto: Gtres)

De azul y con mascarilla

En María Barragán confió en el año 2021, cuando todavía había que llevar mascarilla. La Reina lució un discreto vestido azul celeste con drapeado en la zona lateral y manga larga. La prenda llevaba un cinturón con hebillas plateadas.

La Reina Letizia con un diseño de Vogana. (Foto: Gtres)

Su elección más flamenca

Espectacular el modelo que doña Letizia eligió para el año 2022. Un vestido con escote cruzado de la firma sevillana Vogana. El vestido, de largo midi, en tono verde con estampado de lunares en color blanco, le sentaba muy bien a la Reina, que lo combinó con una cartera en blanco y salones a tono.