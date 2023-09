Los jeans de Zara que hacen ‘culazo’ están ahora a 15 euros. Renueva tu fondo de armario

Ya puedes dar un aire nuevo a tu armario con los jeans de Zara que hacen culazo y ahora están de oferta.

Todavía te puedes beneficiar de los descuentos que aportan tus tiendas favoritas con cantidad de prendas.

Ya puedes tener los jeans de Zara que hacen ‘culazo’

Es el modelo ZW Slim de tiro alto y cintura con trabillas. Es completo por sus diversos detalles como los cinco bolsillos, el perfecto efecto lavado y el bajo desflecado.

Materiales sostenibles

Una de las ventajas de tales prendas es que son sostenibles y por esto contribuyen a hacer un mundo mejor. Así está confeccionado en 99% algodón y 1% elastano. Contiene al menos un 50% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

A destacar que esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cuáles son los cuidados de este vaquero

Debes anotar bien de qué forma cuidar y mantener estos jeans con el fin de que no se estropee antes. Así las prendas durarán mucho más.

Para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Desde Zara recomiendan que esta prenda se pueda lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, sin limpieza en seco, no usar secadora, lavar al revés y secar en superficie plana.

Combinaciones posibles

Está claro que este vaquero queda perfecto en cantidad de ocasiones, y especialmente si vas informal o si decides ponértelo durante una fiesta o cóctel.

Va bien con zapatos de tacón como con zapatillas deportivas, y hay de todo en la web de Zara. En este caso, destacan la bomber maxi de bolsillos de un precio de 59,95 euros, la camisa fluida de espejos que está de oferta y ahora tiene un precio de 12,99 euros, además de las zapatillas deportivas de running de precio 39,95 euros.

Vaquero con descuento

Ya puedes tener estos jeans por un precio menor gracias a su descuento. Si su precio era de 29,95 euros, ahora está a 15,99 euros, con el importante descuento del 46%. Ya puedes elegir tu talla, y ten en cuenta que este producto tiene una talla más pequeña de lo habitual.