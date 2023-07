Invierte en tus accesorios: Bershka tiene en rebajas el bolso del verano por 10 euros

Estamos en rebajas y por esto ya podemos acceder a los mejores descuentos. Tenemos el bolso del verano por 10 euros.

Una pieza realmente elegante y bella, en color verde agua y muchos otros colores, que nos evoca diversas épocas durante el año.

Así es el bolso del verano por 10 euros de Bershka

El bolso de asa en el hombro y tejido es uno de los preferidos. Destaca por varias cosas, por un lado por su composición en exterior de 100% poliéster y el forro del mismo material

También por su precio, al costar menos de 10 euros y por tenerlo en tres colores distintos a escoger. Sus medidas son Alto x Ancho x Fondo: 16 x 24 x 6 cm.

Cómo lo cuidamos

Desde la web de Bershka explican de qué forma lo podemos cuidar. Porque cuidar de tus prendas es una manera de alargar su vida útil. Sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario, y según lo establecido en la etiqueta. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

En este caso, el bolso no debe lavarse, no usar lejía ni blanqueador, no plancharlo, sin limpieza en seco, y no se puede usar secadora.

Desde Bershka establecen que trabajan con proveedores para mejorar la trazabilidad de nuestra cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar nuestras prendas. Nos guiamos por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los productos.

En tres colores a elegir

Este bolso tan practico y vistoso, está en tres tonos diferentes. Por un lado, el verde agua, uno de los más veraniegos y que podrás llevar donde vayas. Sea con vestidos, monos, vaqueros, o bien de manera más informal.

El beige es uno de los colores que mejor quedan con todas las prendas que tengas en casa y que te comprarás en este verano. Y por fin el negro será el comodín de siempre, de aquellos que durarán siempre si necesidad de modas.

Dónde se compra

Lo tienes en la web de Bershka y ya puedes comprarlo en los tres colores antes mencionados. Como está en descuento, su precio era de 12,99 euros y ahora lo tienes por 9,09 euros, gracias al descuento del 30 por ciento.

Puedes informarte de los envíos, devoluciones y gastos en la web de la manera más fácil.