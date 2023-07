El bolso de Bimba y Lola que todas las expertas tienen: es un básico y está en rebajas

Las rebajas de verano de Bimba y Lola están siendo impresionantes, con descuentazos en prendas y complementos como este bolso que toda las expertas tienen. Un bolso shopper de nylon en color gris hielo de tamaño mediano al que seguro le sacas muchísimo partido en tu día a día porque es súper práctico y, además, combina con todo.

El bolso de las rebajas de Bimba y Lola

El nylon es uno de los mejores tejidos para bolsos por su durabilidad, flexibilidad y resistencia. Es muy fácil tanto de lavar como de secar y, gracias a su baja absorción, las manchas no penetran. Tiene bastante impermeabilidad, lo cual es un gran punto a favor porque este es un complemento por lo general «muy castigado»: se cae al suelo, se mancha de alimentos o bebidas, etc. Asimismo, al no absorber la humedad, el bolso de nylon no prolifera hongos en el caso de que se moje en un día de lluvia.

Mide 36 x 27 x 14 centímetros, así que tiene el tamaño perfecto, ni muy grande ni muy pequeño. El bolso tiene cierre de cremallera y asa de mano o de hombro, así que puedes llevarlo como más cómodo te resulte: de la mano, colgado del hombro o cruzado tipo bandolera.

Por lo tanto, en lo que respecta a la funcionalidad y la practicidad, es un bolso al que no podemos ponerle un solo «pero». En cuanto al diseño, el color gris hielo lo hace muy versátil. Queda muy bien con absolutamente todo, independientemente de tu edad y estilo a la hora de vestir, así que solucionará todos tus problemas estilísticos.

Ahora en verano puedes escoger un conjunto pijamero, la prenda estrella de la temporada, para ir a la oficina. Este tipo de conjuntos son sinónimo de comodidad y buen gusto y hay muchísimos entre los que elegir, tanto lisos como estampados. Añade unas sandalias de plataforma o de tacón al look y estarás perfecta para ir a la oficina.

También puedes elegir un vestido de largo midi en el color que más te guste. Este verano son tendencia los colores vivos, como el fucsia, el amarillo o el naranja, así que puedes apostar por ellos para crear un look lleno de energía.

Sin lugar a dudas, es un bolso en el que merece la pena invertir. Está disponible en la tienda online de Bimba y Lola por 108 euros en vez de 155 euros, con un 30% de descuento.