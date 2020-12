Hacer la compra estos días nos indica las tendencias actuales de comida y bebidas. En Mercadona hay una infusión que siempre se agota o directamente es difícil de encontrar, la de hinojo. Este ingrediente natural que ha conseguido estar entre los primeros puestos de las infusiones más deseadas lo ha hecho por ser un elemento capaz de quemar grasas. Muy usado en la cocina de otros países o en algunas recetas de hace algunos años, especialmente en sopas, sus propiedades han convertido el hinojo en la infusión de moda en Mercadona.

Estos son los motivos por los que la infusión de hinojo de Mercadona es tan popular

La infusión de hinojo nos permite disfrutar por 1,50 euros de 20 unidades de esta delicia, perfectas para toda una semana de intensa actividad. El precio es un factor añadido para perdernos por la estantería de las infusiones perdidas de Mercadona, pero no es el único motivo para disfrutarla.

En la medicina tradicional se usaba hinojo. En esos días en los que nos dolía el estómago o teníamos algunos problemas digestivos, una sopa de hinojo preparada por las abuelas de todo el país era algo casi milagroso. Había campos repletos de este elemento, de hecho, aún seguimos produciendo, pero la mayoría de esta delicia se exporta a otros países. Por suerte, Mercadona nos invita a disfrutarla en una delicada infusión cargada de buenas sensaciones.

Es un potente diurético natural. Dejarse seducir por esta infusión con un olor y sabor peculiar es ayudar al cuerpo a eliminar todo lo que no necesita. El hinojo es un ingrediente que ayuda a eliminar líquido. El hecho de que sea o no quema grasas está en esta capacidad diurética. Es un buen elemento para ayudar al cuerpo a eliminar aquello que no necesita. Además, nos servirá para disfrutar al máximo de sus buenas sensaciones. El olor a hinojo nos trasladará a otra época.

Beber hinojo entre horas nos ayudará a prolongar la sensación de saciedad. Este alimento es perfecto para tomar entre horas. Una infusión que nos ayude a pasar las horas sin picotear o alargar un poco más la jornada hasta la siguiente comida es siempre bienvenida. No necesitaremos incorporar ningún edulcorante, con un poco de miel o sin nada, disfrutaremos del sabor intenso del hinojo. Si no has probado nunca una infusión de estas características merece la pena hacerlo en estos días previos a la Navidad.

Ayuda a regular la menstruación. Uno de los elementos que como mujeres más nos afecta a la hora de ganar o no peso es el ciclo de la regla. Esa hambre compulsiva que puede llegar de vez en cuando puede indicar un desajuste hormonal, para evitarlo nada mejor que beber hinojo de forma regular. De esta manera conseguiremos ayudar a nuestro cuerpo y evitar los atracones de la nevera a medida que se acerque el día señalado. El hinojo regulará de forma natural la regla, ante cualquier desajuste siempre es mejor consultar al especialista.

Es un cicatrizante natural. Si nos han sometido a una cirugía, el hinojo nos servirá para ayudar al cuerpo a cicatrizar. Mucho reposo, infusiones y piñones son dos de los elementos que ayudan a cuidar el cuerpo y disfrutar de un sabor y buenas sensaciones enorme. Son tiempos de cicatrices, quizás no físicas, sino emocionales. La piel se reforzará gracias al hinojo que le dará una aportación extra de elasticidad.

Combate infecciones víricas y bacteriológicas. Este elemento es clave en estos días que corren. El virus ha provocado un miedo generalizado a las infecciones y no hay mejor forma de prevenirlas que desde dentro. El sistema inmunológico se verá reforzado con elementos naturales que nos servirán para cuidarnos desde dentro con elementos imprescindibles como éstos. Podemos prepararlos una infusión de hinojo para salir de casa con energía. Es una buena opción como desayuno saludable acompañado de unas tostadas integrales y un poco de mermelada.

Protege las mucosas y favorece la expulsión de la mucosidad. El hinojo también es un gran aliado a la hora de proteger las vías respiratorias. Favorece la expulsión de las mucosas y consigue de esta manera que se elimine el exceso de mucosidad. En esos días en los que estemos un poco resfriados esta infusión será especialmente beneficiosa. La podemos preparar para disfrutarla en casa con todo lo mejor de un edulcorante natural. En unos días ayudaremos al cuerpo a expulsar aquello que no necesita.

Por estos motivos el hinojo es un buen aliado para nuestra salud, no solo actúa de quema grasas naturales, sino que también lo podemos para mejorar nuestra salud integral. Mercadona tiene la clave con una infusión que por menos de 2 euros que se agota por momentos de las estanterías. Aprovecha el hinojo natural para cuidarte por dentro y disfrutar de ese olor especial que desprende, Mercadona tiene el éxito de ventas que debes probar.