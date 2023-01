La influencer Violeta Mangriñán enciende las redes con este top de no-rebajas de Zara por menos de 30 euros

Desde sus apariciones en programas y realities de Telecinco, Violeta Mangriñán se ha convertido en toda una influencer. Y por esto nos muestra las mejores prendas de nuestras tiendas favoritas. Es el caso de este top de no-rebajas de Zara.

Lo puedes tener en este momento porque además cuesta bien poco, menos de 30 euros.

Cómo es el top de no-rebajas de Zara

Es aventurero, y en color kaki aporta ese look distinto que nos encanta cuando queremos ir algo más informales a diversas citas.

Este jersey de punto nos convierte en toda una amazona en especial ahora que hace frío al estar confeccionado en lana. Lleva escote pico y manga larga y el detalle más destacados de aberturas en hombros y volante en mismo tejido.

Para su composición, desde Zara responden que está compuesto en exterior con 45% poliamida · 27% acrílico · 15% lana · 13% alpaca.

Cómo cuidarlo para que dure más tiempo

Para Zara, cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Por esto las prendas de punto tienen elasticidad, por eso es importante lavarlas a bajas temperaturas y con centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas.

Así evitamos que se deformen y reducimos el consumo de energía. Este top jersey que ya puedes comprar ahora mismo puede lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Con las mejores prendas

Este jersey es ganador con jeans y muchas otras prendas. Desde la web aportan algunas ideas para que vayamos más seguras a la hora de saber qué ponernos con este top.

Es el caso del pantalón kaki, que es de tiro medio y cintura con trabillas. Lleva bolsillos de plastrón con solapa en pierna y detalle de combinación de tejidos a contraste. El precio es de 39,95 euros. También está la bota alta en negro de 49,95 euros; jersey de punto en verde a un precio de 25,95 euros; jeans de diversos colores y formas como el azul marino que cuesta 29,95 euros, o el pantalón tipo cargo de precio 25,95 euros.

Dónde comprar este jersey

En este momento lo tienes en la web de Zara y su precio es de 29,95 euros. Las tallas a las que puedes acceder en este momento son S, M y L. atenta porque quedan pocas unidades, y por esto nada mejor que obtener la talla antes de que se acaben. ¡No te lo pierdas!