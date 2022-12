La influencer Marta Riumbau viraliza los pantalones red de Pull&Bear

Si estamos buscando una prenda sofisticada, nada mejor que optar por los pantalones red de Pull&Bear. Lo llevan las influencers cuando salen y ya puede ser tuyo.

Por menos de 40 euros, estos pantalones brillan y tú lo harás con ellos gracias a su malla, red, color negro y su transparencia. El look total para fin de año.

Cómo son los pantalones red de Pull&Bear

Es el pantalón de fiesta flare confeccionado en tejido de red y color negro con detalles de brillos, forro interior en la parte superior y cintura elástica. Es de edición limitada, así que obtenlo ya si no se agotará y no tendrás el pantalón de tus sueños.

Cómo cuidamos esta prenda

Está confeccionada en exterior con 97% poliéster – 3% elastano, y el forro es de 85% poliamida – 15% elastano. Para cuidar la prenda debes tener en cuenta las instrucciones de la etiqueta y los que establece Pull&Bear en su web: no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Si haces caso a ello, entonces esta prenda puede durar más tiempo, porque hacerlo es también cuidar de nosotros y del medio ambiente.

Con qué ponernos este pantalón

Esta prenda de fiesta y su particular diseño en red se puede llevar con cantidad de otras prendas y no hace falta salir de la misma web donde comprarlo. La tienes con tops de colores, blusas con transparencias, o el top de red de fiesta que va de conjunto con este pantalón.

Es de cuello redondo y manga larga en color negro con brillos. Su precio es de 25,99 euros en talla S que es la única que queda.

No te olvides de completar tu look con zapatos de tacón bien altos para que vayas todavía más sofisticada. Además de cardigans y chaquetas gruesas de diversos colores (en especial negro) para las noches con más frío.

Dónde lo compramos

Todo ello está en la web de Pull&Bear y son prendas de edición limitada, así que no puedes dormirte para conseguirlas.

Este pantalón tiene un precio de 39,99 euros en tallas M, L, XL. Escoge la tuya y espera si tienes otras tallas. Comprar de forma online va a ser mucho más rápido, y así tienes este look completo durante fin de año, donde vas a lucirte y brillar con luz propia. Serás la reina de la fiesta sin duda y te resultará más cómodo bailar y poder moverte.