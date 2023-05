El impresionante vestido con la espalda al aire de Stradivarius para arrasar en las noches de verano

Las noches de verano son muy especiales, ya que el buen tiempo nos invita a pasear y tomar algo en una terraza. Para este tipo ocasiones, Stradivarius tiene en su nueva colección un vestido con la espalda al aire que no puede ser más bonito. Es súper favorecedor para mujeres de todas las tallas, ya que, al ser ajustado, potencia al máximo las curvas. Elegancia, comodidad y versatilidad en una sola prenda que seguro te pondrás muchísimo de aquí a septiembre.

El vestido negro de Stradivarius

Confeccionado en un 96% poliéster y un 4% elastano es un vestido ajustado largo con manga sisa y la espalda al aire. Precisamente, las prendas con la espalda al aire son una de las tendencias más virales de la temporada. Por lo tanto, tener una espalda bonita es esencial en los meses de verano porque vamos a lucirla no solo en la playa y en la piscina, sino también en nuestro día a día.

Monos, camisetas, blusas y, por supuesto, vestidos, como este de la nueva colección de Stradivarius. Si crees que llevar la espalda al aire no es tu estilo o no te sientes cómoda con este tipo de prendas, perfecto, pero si siempre has querido llevarlas y crees que por tu tipo de pecho o de cuerpo no puedes, nada más lejos de la realidad.

Puedes lucirlas de forma sencilla y sin preocupaciones simplemente eligiendo la lencería adecuada. Puedes elegir las clásicas copas que se peguen al pecho. Ahora bien, tu pecho no debe ser muy grande y tienes que ser una persona que no sude mucho.

También puedes optar por un sujetador especial para este tipo de escotes, que lleva unas tiras más largas para poder atarlo casi en la cintura sin que se vea nada. Teniendo esto en cuenta, ¿te animas a lucir el nuevo vestido de Stradivarius en las noche de verano?

Al ser de color negro, ofrece un mundo de posibilidades para combinarlo con estilo. Puedes optar por un total black look con unas sandalias negras o, si prefieres, darle un toque de color y alegría al look con unas sandalias de tacón de alguno de los colores tendencia de la temporada, como el rosa o el verde.

El vestido largo con la espalda al aire lo puedes encontrar en la tienda online de Stradivarius por 22,99 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL.