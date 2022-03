El guiño de H&M a Dior con este bolso de tejido jacquard

Uno de los bolsos de Dior que más éxito tienen es el modelo «Book». De estilo tote y de tamaño mediano, es un bolso de lujo creado por directora creativa de Christian Dior, Maria Grazia Chiuri. Todo un icono de la firma francesa, que luce un bordado integral con el motivo Dior Oblique en color azul. Aunque nos encantaría poder hacernos con él, su precio no está al alcance de todos los bolsillos: 2.600 euros. Por suerte, en su nueva colección de primavera, H&M nos propone un bolso muy similar al «Dior Book».

Un bolso en tejido jacquard de mezcla de algodón que combina a las mil maravillas el estilo, la elegancia y la comodidad. Es tan sofisticado como un bolso de mano para salir a tomar unas copas, pero con el tamaño ideal para el día a día.

Con dos asas largas y un compartimento interior con cierre de cremallera, tiene forro en sarga de algodón. Mide 32 centímetros de alto x 41 centímetros de ancho x 16 centímetros de profundidad. La tela exterior está confeccionada en 51% algodón y un 49% yute.

El yute es una fibra natural muy resistente y duradera que ofrece un amplio abanico de ventajas con respecto a la fibra sintética. Tiene una alta resistencia al peso, lo cual es un gran punto a favor tratándose de un bolso. Si lo necesitamos, podemos llevar en él algunos libros o incluso el ordenador portátil sin miedo a que se rompa.

De cara a la primavera y el verano, el de H&M es un bolso fantástico, que podemos llevar tanto a la oficina como a la playa o a dar un paseo. Además de ser muy práctico y elegante, también es un versátil.

A la hora de combinarlo, podemos elegir un look neutro de vaqueros, camisa blanca y mocasines. Para darle un toque de estilo, con un chaleco largo en color beige o azul marino le damos el broche final al look. Si nos apetece arriesgar un poco más, ¿por qué no elegir un vestido amarillo o fucsia?

Las opiniones que hay sobre el bolso de tejido jacquard en la tienda online de H&M son estupenda: «Lo compré para transportar mi portátil y es perfecto. Tiene amplitud suficiente para el ordenador y mucho más. El estampado es precioso y se ve de muy buena calidad». Está a la venta por tan sólo 29,99 euros.