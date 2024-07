La guía completa para ser la invitada más elegante en los bautizos

Si vas a un evento recientemente, debes saber cómo vestirte para no dar el cante. Tenemos claro que en las bodas no podemos ir en color blanco, porque es el tono del vestido que lleva la novia y no la podemos eclipsar, por lo demás no hay demasiadas reglas establecidas, aunque se dice que si la boda es por la iglesia mejor ir de vestido midi algo más largo que de corto, que es como iremos cuando puede ser mucho más informal en aquellos eventos donde no hace falta tanto protocolo. Ahora bien, ¿cómo ser la invitada más elegante en los bautizos?

Pues aquí depende también de dónde se realice este evento. De lo mucho o poco que conozcas a la familia, etc. en todo caso te damos una guía completa para ser la más elegante con estos vestidos, trajes chaqueta y también con los accesorios para ser la más elegante en este tipo de lugares. Seguro que no fallas. La ventaja es que puedes ir con diversas prendas que combinadas entre sí siempre son una auténtica maravilla para que también seas protagonista de la fiesta posterior. Vestidos, blusas, faldas largas, cortas, pantalones anchos, monos de colores, junto a sandalias en cuña, taconazos y los bolsos con mayores brillos.

La invitada más elegante en los bautizos

Satinados y triunfando

Los vestidos satinados siempre triunfan. Sea en verano, primavera o en otra época del año. este vestido en verde con manga sisa es uno de los más elegantes del catálogo de Zara.

Es un vestido midi confeccionado en hilatura de viscosa 100%. Lleva cuello redondo y manga sisa con bolsillos laterales ocultos en costura. Lleva detalle de pespuntes marcados combinados a tono y cierre en espalada con cremallera oculta en costura.

Está confeccionado en 100% viscosa y el forro en 100% poliéster. Para cuidarlo, debemos ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Limpieza en seco solo esencias minerales

No usar secadora

Combinaciones para el bautizo

Para este vestido, debes ir bien vestida cuando vayas a este evento. ¡Toma buena nota!

Sandalia metalizada tiras de precio 35,95 euros.

Pendientes multi placas para combinar y precio de 15,95 euros.

Sandalia metalizada kitten de precio 29,95 euros, debes buscar tu talla.

Pack 2 brazaletes metálicos en dorado. Su precio es de 17,95 euros.

Collar placas metálicas tiene un precio de 22,95 euros.

Cuál es el precio del vestido más elegante en los bautizos

Este vestido puede comprarse en la web de Zara a un precio de 49,95 euros, que está genial para poder llevarlo a diversas fiestas. En color hierba en verde, tienes las tallas de la XS a la XL, pero quedan pocas unidades, así que date prisa porque serás la invitada ideal.

Asimétrico y drapeado

Es otro de los estilos en vestido que triunfan en todo tipo de eventos. Y como no, también para los bautizos. En este caso, tenemos un vestido asimétrico marrón que te permite ser de las más elegantes y a la moda de toda la fiesta.

Es el vestido midi de escote asimétrico con manga corta, además tiene ese detalle de tejido drapeado con bajo también asimétrico.

En cuanto a materiales:

75% acetato

25% poliamida

Siendo el forro de:

75% acetato

25% poliamida

Para cuidarlo, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Combinaciones para llevar a un bautizo

All that glimmers body glitter gel en plateado. Tiene un precio de 12,95 euros.

Fragancia red temptation 80 ML con un precio de 19,95 euros.

Zapato destalonado flor limited edition está de rebajas, porque costaba 79,95 euros y ahora lo tienes a 29,99 euros, gracias al descuento del -62%.

Mule tacón rejilla vinilo que tiene precio de 39,95 euros y ahora se queda en 19,99 euros gracias a las rebajas. Casi a mitad de precio.

Zapato tacón pulsera de precio 35,95 euros y en este momento se rebaja a 15.99 euros, siendo el superdescuento del -55%.

Braguita moldeadora en tres colores diferentes. No te olvides de ella pues te dejará una figura envidiable. Su precio es de 19,95 euros.

Tienes varios ejemplos para ser la invitada perfecta tanto en vestidos como para obtener también variedad de complementos en sandalias de tacón, braguitas, maquillaje y más. sabes que en Zara hay cantidad de propuestas y ahora debes aprovechar gracias a las rebajas. Corre que quedan pocos días.