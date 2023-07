Gioseppo triunfa con las cangrejeras más estilosas del verano a un 50% de descuento

Gioseppo ha hecho magia con estas sandalias que ya son virales en redes sociales. Y la verdad es que no es para menos porque fusionan dos de las grandes tendencias de la temporada: las sandalias cangrejeras y el color dorado. Los tonos metalizados se llevan muchísimo y, a diferencia de años anteriores, ya no son exclusivos de looks de noche, sino que se llevan en cualquier ocasión.

Las sandalias más especiales de las rebajas de Gioseppo

Estamos ante unas sandalias cangrejeras doradas con plantilla de piel acolchada con látex que ofrece el máximo confort. Odiadas y amadas a partes iguales, son un calzado muy cómodo y mucho más versátil de lo que parece a priori. Más allá de los famosos modelos de goma, que todas hemos llevado alguna vez en nuestra infancia, las cangrejera se sofistican para elevar cualquier look, por sencillo que sea, a su máxima expresión.

Se han convertido en las sandalias favoritas de las que más saben de moda, y estas de Gioseppo son unas de las más bonitas que hemos visto. Para lucirlas como se merecen, puedes tirar de tendencias. Un vestido camisero con cinturón es una opción fabulosa. Elegante, cómodo y versátil a partes iguales, es ideal tanto para diario como para ocasiones especiales. Si ya de por sí es súper favorecedor porque estiliza la silueta, si cuenta con un cinturón incorporado el efecto se potencia.

También puedes apostar por las faldas fluidas que arrasan en en el mundo de la moda. Hacen tipazo, sobre todo si son de tiro alto o tienen tejido plisado, ya que ambos detalles crean el efecto visual de estilizar la figura. Escoge una falda con estampados llamativos para un look fresco y rejuvenecedor.

Una de las prendas que no puede faltar en tu armario este verano es un vestido cruzado. Este detalle hace que estilice al máximo la figura. Además, es una gran opción para ir elegante sin renunciar a la comodidad. En un color como el rosa, el efecto buena cara es muy favorecedor y, además, combina a las mil maravillas con las sandalias doradas de Gioseppo.

Para los días más calurosos del verano, las bermudas de lino de tiro alto pueden elevar los looks de diario a lo más alto. Combínalas con un top corto y alucinarás con el resultado.

Las sandalias cangrejeras doradas de Gioseppo están disponibles en la tienda online por 29,95 euros en lugar de 44,95 euros.