De Rosalía a Georgina Rodríguez: la marca España destaca en la MET Gala 2025

Glamour, elegancia y, sobre todo, mucha originalidad. Esas tres son las claves para triunfar en la esperada alfombra roja de la MET Gala. Este 2025, la tradicional cita, que ha tenido lugar en el emblemático Museo Metropolitano de Nueva York, ha puesto el foco en los dandis, particularmente en el dandismo negro, para una exposición que ha hablado de la elegancia masculina desde una perspectiva muy particular y especial. De esta manera, el tema de esta edición ha sido Superfine: Tailoring Black Style. Cabe destacar que, la iniciativa detrás de la temática está inspirada en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, que publicó Mónica L. Miller en 2009.

Rosalía

Rosalía tenía marcado en su particular calendario su asistencia a la gala considerada como la moda de los Oscar. Una vez más, la intérprete de Malamente brilló con luz propia en una jornada donde la clave también es adaptar el estilo propio al dictaminado dress code.

Rosalía en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

La artista catalana ha dejado el Carlyle Hotel, donde tradicionalmente se hospeda para este evento, acompañada por Oliver Rousteing, director creativo de Balmain, en quien ha confiado para su estilismo. Vestida completamente de blanco, Rosalía ha llevado un diseño escultórico de corte sirena, ajustado al cuerpo hasta la zona de las rodillas, donde precisamente se despliega en una espectacular falda con cola.

De esta manera, el diseño recordaba a las estatuas clásicas, gracias a su juego de volúmenes y texturas. Una fórmula de lo más interesante y especial, que Rosalía combinó con un peinado efecto mojado con ondas y un make up con el que destacó su deslumbrante mirada.

El diseñador ha explicado que la idea era nventar algo hecho a medida, «como un traje pensado específicamente para quien lo lleva. Y para mí, todo comienza con el maniquí, que es la base de creación de cualquier traje», ha comentado en Vogue.

Georgina

Otra de las grandes protagonistas que puso el sello made in Spain en la MET Gala fue Georgina Rodríguez, quien debutó por todo lo alto apostando por la sencillez combinada de elegancia. Para la gran cita de la moda newyorkina, la modelo ha optado por un vestido lencero en color negro firmado por Vetements. Se trata de una marca que cobra un particular significado para Georgina, dado que desfiló para ella en el año 2024, durante su desfile Otoño-Invierno.

Georgina en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

El diseño en cuestión presenta una estructura sencilla que ha jugado con la sencillez de la parte superior, de tirante fino y encaje en el escote y la falda XL que ha aportado ese toque espectacular repleto de dinamismo. En cuanto a la joyería, Georgina ha lucido diamantes por doquier, sobre todo en su cuello, donde ha llevado una gargantilla decorada por un impactante diamante amarillo. Por último, en cuanto al calzado, ha escogido unos zapatos pumps de charol, también negros.

¿Quién organiza la MET Gala?

La MET Gala se trata de un evento que lleva orquestándose desde nada más y nada menos que 1995 de la mano de Anna Wintour. De ser una ceremonia benéfica ha pasado a convertirse en una gala multitudinaria seguida por todos los rincones del mundo. Un fenómeno de masas que ostenta el nombre de Superbowl de la moda. Y es que lo estilismos que desfilan por la tradicional escalinata son esperados por todos los amantes de la industria textil. Además, es una fecha muy señalada para el museo porque da el pistoletazo de salida a su exposición anual de moda más importante.