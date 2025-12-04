Fue la tienda más famosa de España, desapareció y ahora vuelve a abrir: nadie da crédito

La icónica tienda Blanco, que marcó un estilo distintivo en jóvenes de los años 90 y 2000, vuelve a escena bajo el nombre New Blanco, abriendo sus puertas en la renovada etapa de moda española. Su retorno simboliza una oportunidad de reconectar con quienes crecieron con sus diseños, al tiempo que conquista a nuevas generaciones que buscan estilo urbano y accesible. Con esta apertura en un espacio moderno, la marca apuesta por recuperar su antiguo esplendor, adaptándose a las tendencias actuales sin perder su esencia original. New Blanco promete revivir sensaciones de nostalgia y moda con aire renovado.

La historia de Blanco fue durante décadas sinónimo de moda joven, urbana y asequible en España. Hasta en un tiempo fue la tienda más famosa de España. Fue un referente para quienes buscaban ropa moderna sin gastar demasiado, generando un impacto notable en una generación entera. La influencer Patrizienta asegura que era «una tienda que en ese momento lideraba y era competencia de marcas como Zara, Mango y otras». La marca atravesó dificultades económicas y cerró la mayoría de sus tiendas. Sin embargo, su legado quedó en la memoria colectiva: muchos recuerdan con nostalgia sus escaparates, su estilo desenfadado y su presencia en centros comerciales de toda España. Ahora, con New Blanco, esa historia vuelve: la nueva versión aspira a rescatar la identidad original de Blanco, la que fue la tienda más famosa de España, o al menos una de las que más, pero con un formato adaptado al presente, con colecciones actualizadas, visión contemporánea y un nuevo impulso comercial.

La reapertura de una marca histórica: la tienda más famosa de España

Desde finales de los años 90 y gran parte de los 2000, Blanco fue referencia en moda juvenil en España: una marca que muchas mujeres jóvenes llevaban para vestir urbano, casual o para salir, marcando tendencia. Hoy, esa historia renace bajo el nombre New Blanco, que abre su primera tienda en la nueva etapa en el centro comercial La Torre Outlet Zaragoza.

Nuevas colecciones New Blanco

Ello busca rescatar el espíritu original de Blanco, adaptado a los gustos contemporáneos, proponiendo moda fresca, versátil y accesible.

La reaparición de New Blanco no es casualidad: se trata de una apuesta por recuperar un referente de varias generaciones, con la intención de reconciliar a quienes vestían sus prendas hace años con nuevas clientas que buscan estilo, calidad y precios competitivos.

New Blanco hoy: ubicación, qué ofrece y novedades

La que fue la tienda más famosa de España abre su primera tienda física, de nuevo, en La Torre Outlet Zaragoza, en el local 45, junto a los Cines Artesiete.

New Blanco recupera la esencia fresca, urbana y versátil que caracterizó a Blanco, pero con un enfoque renovado: moda femenina contemporánea, adaptada al estilo de vida actual, con colecciones que combinan básicos, prendas modernas, looks casuales y opciones para ocasiones especiales.

La tienda forma parte del circuito de outlets del centro comercial, lo que permite ofrecer precios competitivos, descuentos permanentes o promociones puntuales, combinando diseño, estilo y accesibilidad.

Además, la apertura de New Blanco se inscribe en una estrategia de relanzamiento de la marca por parte de su nuevo propietario, con miras a expandir su presencia en distintos puntos de España.

Sucursales de New Blanco en Murcia y Zaragoza

New Blanco continúa su expansión en España con dos ubicaciones estratégicas que marcan su regreso al retail físico. La primera, en La Torre Outlet Zaragoza, representa el renacer oficial de la marca con un espacio moderno, accesible y pensado para ofrecer colecciones actuales a precios outlet.

La segunda, situada en Murcia, consolida la presencia de la firma en el sureste del país, permitiendo que más clientas redescubran el estilo urbano y femenino que caracterizó a Blanco durante décadas. Ambas tiendas refuerzan el objetivo de recuperar su esencia y acercarla a nuevas generaciones.

Tops New Blanco

Los productos destacados de la que fue la tienda más famosa de España

Dentro de su oferta, New Blanco propone varias categorías de productos pensadas para distintos estilos y ocasiones:

Vestidos: la tienda más famosa de España

Uno de los puntos fuertes de la colección. Disponibles en estilos cortos, midi y largos, con detalles como volantes, cinturones, estampados o cortes favorecedores. Ideales tanto para el día a día como para salidas o eventos especiales.

Pantalones

La marca apuesta por diseños versátiles: palazzo, joggers, vaqueros ajustados, pantalones fluidos o rectos. La idea es ofrecer opciones cómodas y modernas para looks casuales, oficina o fines de semana.

Chaquetas y abrigos

Para las temporadas más frescas, New Blanco incluye blazers, abrigos de paño, parkas o acolchados, combinando funcionalidad con estilo, desde prendas elegantes hasta opciones informales.

Accesorios y complementos

Bolsos, cinturones, bisutería, y otros detalles para complementar los outfits, siempre alineados con el estilo urbano-chic de la marca.

¿Qué representa la vuelta de la tienda más famosa de España?

Es una apuesta por recuperar una identidad de moda que marcó a toda una generación. Para muchas mujeres, la llegada a Zaragoza de esta tienda será una invitación a revivir recuerdos, de la adolescencia, salidas, primeras compras, pero también una oportunidad de redescubrir la marca en un contexto actual.