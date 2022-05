Cinco fórmulas estilísticas para primavera que han conquistado a las ‘influencers’

El buen tiempo está comenzando a llegar a nuestras vidas, y qué mejor manera de hacerle frente que renovando el armario. Es hora de dejar atrás los aparatosos abrigos y los jerseys de cuello alto para dar paso a prendas más frescas y coloridas. Pero, como ocurre cada año, las tendencias cambian, y en esta ocasión ya han comenzado a pisar fuerte varias que prometen ser todo un éxito de cara a los meses venideros.

Los minivestidos vuelven a consolidarse como una de las mejores opciones durante la época estival. Y es que, además de ser comodísimas, estas prendas combinan con un sinfín de alternativas, entre las que están las sandalias, los botines y ¡las sneakers!. Aunque a priori pueda parecer raro utilizar unas zapatillas convencionales con un vestido, lo cierto es que es algo que se ha vuelto totalmente normal con el paso de los meses. De hecho, este tándem ha vuelto a formar parte de las tendencias idóneas del próximo verano, así que no dudes en hacer uso de él cuando creas oportuno, tanto en situaciones cotidianas como en otras más serias.

Otra de las opciones a escoger es la del denim + denim. Pese a que el hecho de combinar la tela vaquera con otra del mismo tipo, ya sea de la misma tonalidad o de otra, no era algo muy utilizado, lo cierto es que últimamente se ha puesto de moda tanto entre influencers como entre personas de a pie, así que es muy probable que se popularice aún más a medida que va entrando el verano.

Los colores pastel y muy claros son todo un must have en verano, ya que hacen que el calor no se impregne en la tela de ropa y dan un toque de frescura a todos los looks. Es por ello que el blanco y el beige pueden convertirse en tus grandes aliados, más aún si los combinas de manera conjunta y añades el complemento estrella con unas sandalias a tono. Te sorprenderá la elegancia del outfit sin salir del ámbito desenfadado.

La cuarta alternativa para tus looks de verano que te mostramos es la de combinar las faldas de corte midi con blazers. Especialmente en esta temporada de entretiempo en la que durante el día suben las temperaturas considerablemente, y durante la noche lo hacen a la inversa, es importante contar con una chaqueta que no estropee el outfit diurno. Una de estas podría ser una blazer, que se ha consolidado como una de las mejores opciones y perfectamente combinable con cualquier prenda. De hecho, durante los últimos meses se ha popularizado concretamente la de color beige, la cual podría funcionar como perfecto fondo de armario en tu vida y complementar tus vestidos estampados y lisos.

Para poner el broche de oro, también puedes apostar por los trajes de tendencia combinados con las famosas chunky sandals. Estos trajes cuentan con varias alternativas válidas para el verano, incluyendo en la parte superior chalecos y en la inferior bermudas. Pero sea cual sea tu gusto, lo cierto es que quedan genial con las sandalias de este tipo.