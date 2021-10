El final del verano y el comienzo de la bajada de temperaturas hace inevitable pensar en el cambio de armario. Una realidad que siempre se hace un poco cuesta arriba, pero que es algo a lo que tenemos que enfrentarnos dos veces al año, coincidiendo con el cambio de estación. Sin embargo, mientras nos preparamos para esta pequeña mudanza, lo cierto es que hay momentos en los que los looks de verano pueden convivir con la bajada de las temperaturas con apenas algunas modificaciones. Algo similar le ocurre al calzado, ya que a estas alturas hay que pensar en darle una vuelta a los zapatos que guardamos en nuestro armario.

El final de septiembre invita a decir adiós de manera definitiva a las sandalias y a empezar a sacar las botas y botines, pero hay algunos tipos de zapatos que pueden coexistir prácticamente en cualquier temporada y que los hacen perfectos de manera especial para el entretiempo. Zapatos como las bailarinas, los mocasines, las slippers o las deportivas, que se han convertido en las opciones perfectas para el entretiempo por su versatilidad y también por su comodidad. A esta lista se ha sumado recientemente los mules o zapatos destalonados que, a pesar de ser un calzado más típico de los días de calor, también puede hacernos un apaño en los primeros días del otoño.

Mocasines

Son unos de los zapatos más cómodos para cualquier época del año. Los mocasines son capaces de darle un toque distintivo a cualquier look, un aire de sofisticación, a medio camino entre el look college y el estilo ejecutivo que los convierte en imprescindibles en cualquier armario, sea de entretiempo o no. A esto hay que añadir que ahora ofrecer multitud de posibilidades, que van desde los clásicos a los de tacón, incluso con suela chunky. Una apuesta segura son un par de Tod’s o Castellanos, pero las firmas low cost ofrecen multitud de opciones que se adaptan a todos los bolsillos.

Bailarinas

Son un must en el armario a cualquier edad. Las bailarinas van con todo, looks formales o más casual. Fue en los años cuarenta cuando la diseñadora estadounidense Claire McCardell lanzó una línea de zapatillas de ballet con suela dura, que encajase con el nuevo estilo de vida de la mujer trabajadora. Y desde entonces se han convertido en todo un éxito. Se caracterizan por su comodidad y su feminidad y pueden ser tanto planas como de tacón bajo. Un calzado todoterreno perfecto para el entretiempo. Son muchos los modelos de bailarina que hay en la actualidad en el mercado, pero la nueva colección de la marca española Calzados Pitillos te conquistará.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Calzados Pitillos (@calzadospitillos)

Sneakers

Las zapatillas han pasado de ser el calzado perfecto para hacer deporte al complemento ideal en los looks en clave sporty. Sean genuinamente deportivas o bien de inspiración, las sneakers se han convertido en el calzado todoterreno que se adapta a cualquier look aportando un extra de comodidad. ¿A qué esperas a hacerte con las tuyas?