Las bermudas de lino de Oysho que más partido le sacarás en verano

En su nueva colección para la primavera, Oysho ha puesto a la venta unas bermudas de lino que no pueden ser más maravillosas para los looks del día a día. Además de tener mucho estilo y ser muy fáciles de combinar, también son de lo más fresquitas.

Están confeccionadas en 100% lino y las bermudas forman parte de la colección sostenible. Según indica Oysho en su web, «este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC)».

Por lo tanto, además de añadir una prenda fantástica a nuestro fondo de armario, con las bermudas de Oysho también aportamos nuestro granito de arena al cuidado del medio ambiente. El lino es el mejor tejido para el buen tiempo ya que es absorbente, transpirable y fresco. Además, es hasta tres veces más resistente que el algodón y, aunque es cierto que se arruga con bastante facilidad, pero no hay de qué preocuparse porque la arruga del lino es muy bella.

Las bermudas de Oysho para esta temporada son de talle alto y cintura elástica, así que son la prenda más cómoda del mundo. ¡Justo lo que necesitamos para los looks diarios! Además, tienen una camisa a juego, que podemos llevar abierta a modo de sobrecamisa con un top.

Unas bermudas que, combinándolas con diferentes prendas y complementos, podemos llevarlas tanto a la oficina como a la playa. Para ir a trabajar, nosotras apostaríamos por una blusa blanca con algún detalle, como volantes o nudo en la cintura, y como calzado, unas sandalias planas o de plataforma de yute.

Para ir a la playa o salir a dar un paseo, podemos elegir un look mucho más informal pero sin perder el estilo, con una camiseta de tirantes o de manga corta y unas sandalias cangrejeras. Teniendo en cuenta que las bermudas son de color arena, lo ideal es apostar por tonos neutros para conseguir un estilismo equilibrado y con mucha armonía.

Las bermudas de lino están disponibles en la tienda online de Oysho por 25,99 euros desde la talla XS o L. Los gastos de envío a tienda son gratuitos, pero a domicilio tienen un precio de 3,95 euros en un plazo de 2/3 días laborables al tratarse de un pedido de menos de 40 euros.