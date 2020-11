Famosas que lanzan sus colecciones de belleza y perfumes

Celebrities, actrices, presentadoras… se lanzan al sector de la cosmética para lanzar sus colecciones de belleza y perfumes. Algunos están inspirados en diseños propios y muchos otros son pura imagen para poder vender mucho más. Veamos algunas de estas famosas que van a más allá de sus trabajos convencionales.

Las Kardashian fueron algunas de las más conocidas en presentar varias colecciones sobre ello y que además han ganado mucho dinero con esto. De manera que cada temporada van lanzando nuevas firmas, colecciones y productos. Ahora las tres hermanas Kardashian mayores han mostrado una nueva colección de perfumes.

Se llama Diamonds II, tras aquella primera generación de esta firma. Es algo personal porque está formada por las piedras preciosas y colores que más les gustan a cada hermana y con eso se han creado olores distintos. Por ejemplo el rubí es la piedra preciosa favorita de Kourtney y su aroma engloba rosa, jengibre, jazmín y sándalo.

Mientras que el verde esmeralda es el de Kim y por tanto llevan orquídeas, madera de hinoki y azahar. Con un frescor y olor inigualable que nos entusiasmará. Mientras que la piedra preferida de Khloe es el zafiro, y junta notas de mandarina, glicina de cobalto y sándalo.

Lara Álvarez y Equivalenza

La presentadora Lara Álvarez es la imagen ideal para un perfume fresco y no demasiado fuerte. Ahora muestra Wild Soul, su propio perfume bajo la firma Equivalenza que según dicen ha participado en su proceso de creación. Según ella se trata de una fragancia fresca y atemporal, ideal para cualquier momento del año, y que perdurara su esencia en la piel.

Encontramos así fondo de sándalo y haba tonka y va dirigido a mujeres actuales que muestran naturalidad y también aventura.

Rosalía, embajadora del labial de MAC

La cantante Rosalía arrasa por donde va y desde hace poco es también imagen del nuevo labial Viva Glam, de MAC. Una firma que siempre ha apostado por mujeres jóvenes y potentes como Miley Cyrus y Ariana Grande y ahora decide hacerlo por una cantante de raza que está teniendo gran aceptación en medio mundo.

Este color rojo pasión tiene un fin benéfico, porque sus beneficios van destinados a algunas organizaciones que luchan por el SIDA, en comunidades LGBTQIA+ y otras.

Alicia Keys y la cosmética

La cantante Alicia Keys no podía mostrar una marca de maquillaje, porque desde hace un tiempo decidió no ponerse ni una pizca de este y mostrarse siempre natural. Pero no por ello no cuida la piel, al contrario, la mantiene y mucho, y por esto ha creado Keys Soulcare, su marca de belleza con productos para el cuidado de la piel.

Los primeros productos que ha mostrado son una leche de almendras y dos productos para el cuidado de la piel. Son totalmente naturales y no testean con animales, y es que no esperábamos menos de la cantante. Esperemos que podamos conseguir estos productos para Navidad, aunque su lanzamiento está previsto ya de cara a inicios de 2021.

Selena Gómez apuesta por el maquillaje

La cantante y actriz Selena Gómez hace bien poco que ha lanzado otra línea de maquillaje y decimos otra porque no es la primera. Ella repite en esto de ser imagen y de crear un maquillaje a su medida y de colecciones de belleza y perfumes.

La colección se llama Rare Beauty, y engloba 48 tonos base de piel diferente porque quieren llegar a todo tipo de público. Pero hay que todo, desde iluminadores, coloretes a bálsamos de labios. En concreto, y si te interesan los pintalabios, destaca por sus 12 tonos distintos. Y lleva el nombre de su último álbum que también es Rare, así todo queda en casa y puede promocionar ambas cosas a la vez.

En la web sobre este maquillaje, Selena sale varias veces promocionando cada línea y tipo de maquillaje y está radiante.