La falda midi de Massimo Dutti más solicitada en color lima

Para dar color a la época más otoñal, nada mejor que escoger la falda midi de Massimo Dutti más solicitada. En este caso, la encontramos en un tono lima bien fresco y jovial. ¡No te quedes sin ella!

Si todavía no tienes todas las prendas para esta temporada que ya viene, entonces debes empezar a tomar nota.

Cómo es la falda midi de Massimo Dutti

A destacar que está confeccionada en tejido 100% lana, con cierre mediante cremallera en la parte posterior y también una abertura en la parte posterior. Siendo por tanto su material más bien grueso y estupendo para cuando empieza a venir el frío.

El forro de la falda está realizado en poliéster 96% y elastano 4%, y se aconseja no lavar, o usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c y no usar secadora.

Con qué combina mejor

Es una falda colorista, que dará vida y máxima alegría a las frías noches de otoño. Pero que tú te la pondrás y no pasarás desapercibida. En este caso, va genial con camisetas, blusas y hasta con tops negros, de igual forma que con cazadoras biker en oscuro y chaquetas también del mismo color.

Además sienta genial con una blazer en tono lima y zapatos de tacón en negro. Es la falda adecuada para estas salidas tan elegantes, donde te dejas ver sean fiestas, bodas, cenas y hasta comidas más formales cuando toda hacer una reunión de trabajo y otros.

Cuánto cuesta

En Massimo Dutti encuentras cantidad de prendas que te aportan todo lo que necesitas en cada momento y estación. En este caso, la falda midi es la que debes tener y es que estiliza nuestra figura.

Su precio es de 85,95 euros, y la tienes en tallas de la 38 a la 42. Si quieres la 34 o 36 puedes enviar un mail a la firma para que te avisen cuándo esté nuevamente disponible. Si no quieres quedarte sin esta prenda ya la puedes comprar ahora mismo, de una forma bien fácil en la web. Ofrece seguridad y siendo un trámite cómodo que te permite recibir esta falda y muchas otras prendas o bien accesorios en tu casa.

Eentra en la web porque sólo hace falta inscribirse y por esto recibes su news con todas las ventajas de la firma y conoces de cerca cuando hay descuentos en cada una de las temporadas y hasta mensuales. Desde vestidos a faldas, pasando por bolsos y zapatos.